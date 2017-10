Al Son del texto

Ha sido claro el desempeño y objetivo político de Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y a la vez dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, que es el que gobierna en candidatura común con el PRI la entidad.

Obviamente ese trabajo político es notorio, porque lo mismo cabildea en el congreso local, la LXII Legislatura, que exhorta a la clase política a la no confrontación, sino por el contrario, a trabajar en unidad y con respeto por Chiapas en estos momentos, que ya habrá tiempo para las contiendas, incluso internas en los partidos, en su caso.

Todo esto a poco menos de un año del relevo de los puestos de elección popular en nuestro estado, que comprende la gubernatura y hasta las alcaldías, pasando obviamente el congreso del estado.

Así que la óptica de quien llaman ERA en los titulares informativos, comprende un llamado a que, con limpieza, se planteen las aspiraciones de quien sea, que sean válidas y desde luego respetando el derecho ciudadano.

He conocido de cerca el impulso que le ha dado a la equidad, esto es a la paridad, a la inclusión de la mujer para que participe en igualdad en los procesos electorales, porque ni negar que en Chiapas hay mujeres con presencia y desde luego, el talento político suficiente y demostrado, para participar políticamente desde las siglas en que militan para servir a sus pueblos o al estado.

Es de entender que en su visita a municipios u organizaciones Eduardo Ramírez ha recogido el sentir de la gente, en donde coincidentemente han dicho que ya no quieren a sus representantes peleándose entre sí, sino los quieren unidos, ya en la plataforma de servicio, esto es el congreso, el cabildo, los municipios colindantes, se debe tornar por el servicio de amplia cobertura con lo que se tiene.

Y lo ha dicho sin rubor: duele ver como actores de la clase política se atacan, se difaman, se calumnian, cuando lo más importante es el respeto hacia la gente.

Y Obvio es que se observa en las redes sociales el cómo la llamada guerra sucia, tiene más que objetivos, nombres.

También ha sostenido que para sumar esfuerzos basados en la unidad, civilidad, solidaridad y respeto –que son expresiones de moda por parte de los partidos minoritarios-, en donde cada uno “de nosotros sigamos construyendo una mejor historia para el pueblo que representamos, una mejor historia para su familia y una mejor historia para cada uno de los chiapanecos”, se necesita civilidad, calidad política.

No se necesitan tres dedos de frente para entender el mensaje, y que los que busquen candidaturas lo hagan con nivel, y la verdad allá los que creen que con sornas e insultos, memes y demás instrumentos sin resonancia se gana una elección.

Se están quedando rezagados.

