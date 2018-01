Al Son del texto  

Sino van juntos el PRI y el PVEM corren el riesgo de perder el gobierno de la entidad si el coletazo de Andrés Manuel se da en Chiapas, una entidad que lo ha seguido sistemáticamente y entre las pocas en la que ese partido, ha crecido proporcionalmente.

Sin ánimo de más María Elena Orantes parece será la candidata del llamado frente, y que necesariamente los partidos que lo integran requieren de un trabajo político conjunto y comprometido para hacer frente al compromiso electoral de este año.

También es cierto que en el PAN y el PRD estatal se dan las traiciones internas, como lo vimos en 2012 en el Sol Azteca y luego en el 2015 en el blanquiazul, en ambos casos a favor del mismo partido: el PVEM, cuando se dio la deserción de perredistas al verde y, en el caso tuxtleco dejaron los panistas solos a Paco Rojas.

En cuando a Morena, PT y PES, no les veo problema en su integración; los dirigentes de esos partidos tienen disciplina, ánimo de escalar bajo las normas del tabasqueño, y desde luego en esos partidos de izquierda se la tragaron sin agua cuando AMLO le dio el sí al PES, que es como agua para su aceite.

Pero vemos en la terna PRD-MC y PAN –imagínese- la misma incompatibilidad ideológica, pero igual el interés político.

Los más coherentes y eso es un decir, son el PRI, PANAL y PVEM, pues se supone –solo eso- que los partidos verdes son de centro, como se ven en Europa, aunque acá en la aldea la cosa ecológica no ha sido la de a destacar por sus figuras principales ante la demanda social no satisfecha.

Sin embargo la competitividad entre estos nueve partidos realmente aun no inicia; salvo “Juntos haremos historia” que parece que en Rutilio Escandón, tiene definido su candidato al gobierno estatal, en los restantes aún están las indefiniciones y desde luego las negociaciones en proceso, que contrario a los que creen, se debe de dar con hilo fino, para que la determinación no genere fracturas pues saben que de darse quedarían en desventaja ante el presidente del tribunal de Justicia, quien renuncia éste 14 o 15 de enero al cargo.

Al Son que me toquen

En las redes sociales fue bárbara la crítica por la designación de Dulce Gallegos Mijangos como directora general del Sistema de Radio y Televisión del gobierno del estado, cuestionado de sí por su pobre producción, no por su calidad -porque la entrega de sus profesionistas y técnicos, lo sacan adelante-, aunque si por sus contenidos encerrados a la rutina inaudible e incolora de las versiones oficiales, y la imagen constante del mandatario Velasco, lo más impopular que ha habido en mucho tiempo, aun todo el despliegue que hacen en el espacio radioeléctrico desde esas emisoras a favor de la imagen del gobernador.

Quiero decir que ahí se requiere de alguien que al menos cumpla la función de mejorar los contenidos para el objetivo específico que tiene la emisora -y que ya sabemos no se cumple-, como lo es la cultura chiapaneca y su cotidianeidad en general.

Pues no, no es ese el objetivo sociopolítico de esas emisoras: lo es el gobernador.

Y a las pruebas me remito, porque de lo contrario la objetividad sería notoria en sus contenidos, y no lo es para nada ni en radio y ni en televisión, ni siquiera en un acercamiento a la inconformidad social de lo que verdaderamente acontece en la entidad.

Es por lo que esas emisoras deben ser manipuladas con la experiencia, si se quiere el objetivo deseado, y en la titularidad debe estar alguien que conozca, no que mande, porque en ese sentido no vale de nada el compadrazgo y el objetivo puede salir dañado.