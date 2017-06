Al Son del texto

Tina Rodríguez

Nuestros rumores se dan desde el vecindario, en la colonia misma, entre los amigos más queridos.

Son práctica común en la política, y hasta se dan como ciertos sin ninguna sustentación.

Aparecen en las altas esferas gubernamentales y como llamaradas de petate se usan y se eliminan para que vengan otros más ahora en las redes sociales, por parte de quienes no sustentan, pero prosiguen con esos chismes que, al parecer, le parecen necesarios.

Socialmente solo generan confusión.

Y desde luego ya tenemos profesionales de eso en las redes sociales, los llamados escribanos que es su trabajo provienen de partes interesadas en afectar la imagen de un tercero.

Los hay también quienes, ideologizados, atacan a los que precisan lo incorrecto como muchos “movimientos” tras los cuales no hay nada social y si entidades políticas buscando beneficios.

Así, de los rumores sorprende que los propios políticos que se dicen profesionales o conocedores del sistema en el que navegan, caigan cual principiantes, y le entren a una serie de conflictos en los que ni siquiera estaban inmiscuidos.

Rumores hay muchos, y graves, como el de los huachicoleros que saben de dónde drenar combustible, o de empresas fantasmas que ya le buscan a Rafael Moreno Valle que por algo les bajó a sus aspiraciones presidenciales, entre otras personalidades del sureste.

Así los rumores tienen su poder, “su algo de cierto”, en este sistema político mexicano en claros oscuros, y así, se dice que hay mucha efervescencia, e incluso bloqueo institucional a Morena, y control en los medios para con ese partido que, sigue creciendo como el PRD.

Rumores de que el Sol Azteca va para arriba pero igual Morena.

La izquierda.

Por eso no hay pocos que señalan que una unión de izquierdas es posible en 2018, si en Morena valoran eso.

Pero tendría que ser candidatura seleccionada, esto es, no vertical.

Por eso López Obrador se niega a una alianza con esas izquierdas, sino aceptan a él como propuesta.

Los rumores dicen que hay militancia, analistas en Morena, que observan ya la propuesta de gobierno, no de individualismos.

Política y socialmente tienen razón, si se trata de sacar del gobierno al PRI y limitar las posibilidades del PAN.