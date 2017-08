A la escuela

La verdad luego de no pocos años, el inicio de clases se dio sin contra tiempos.

Apenas el pasado ciclo escolar las clases no iniciaron en su fecha y miles de padres de familia se quedaron en la pregunta de que hicieron lo posible por cubrir la demanda de cuotas y listado de útiles, para que no iniciaran en la fecha programada.

Este año no fue así, y cientos de miles de infantes y adolescentes iniciaron sus clases en tiempo y forma en nuestro estado.

Ni dudar de que en la entidad hay mucho que hacer en materia educativa. Negarlo no tiene caso, pues los índices de calidad no son como para decir que es cosa superada y contrariamente sigue siendo una asignatura pendiente en calidad tanto estructural como docentes.

Se sabe que hay aun corrientes dentro de la CNTE que insisten en la suspensión de clases para seguir protestando por la reforma educativa, que para especialistas en la materia es con mucho laboral, y que para complementarla al cien, hay que mejorar también y bastante, la infraestructura escolar en muchos sentidos materiales.

Esta vez se dio el formal inicio de clases sin paros ni plantones, y fue importante que los menores llegaran a sus centros escolares a recibir sus clases formales.

