Al Son del texto

Tina Rodríguez

De que hay un mal servicio de transporte ni duda

A diario la sociedad usuaria se queja de los cafres tras el volante del servicio colectivo, que en sus prisas no respetan baches e incluso semáforos, y el transporte está en constante riesgo a falta de una vigilancia severa a estos señores, que cuando se les reclama, no falta el que insulta a los que pagan.

Las rutas largas, 90, 91, 25 o 75. 96, 30, 42, 46 y le podemos apuntar muchas más, toman calles y avenidas por encima de la velocidad permitida, compitiéndose el pasaje, en algo muchas veces denunciado y pocas veces atendido en una convocatoria sería para mejorar el servicio de colectivos, de por sí pésimo para la comodidad de los usuarios, apretujados como sardinas en lata.

No debe seguir ese trato bajo la irresponsabilidad de la autoridad que regule la calidad del servicio.

Porque se trata de una irresponsabilidad, que no solo adultos, miles de menores a diario van a escuelas en este servicio que a las horas pico, entrada y salida de estudiantes, es lo mismo, ocasionando desorden vial, estacionándose a doble fila, en fin, lo ya muchas veces denunciado.

Hasta que no pase algo que, como es común, se vuelva viral y haga reaccionar a la autoridad competente.

Al Son que me toquen

Como que se tranquilizó el asunto de la sucesión adelantada en Chiapas, porque luego de una supuesta reunión en que les jalaron las orejas a los posibles aspirantes, dejaron de exhibirse y de andar compitiendo a ver quién era el más visible.

Y es que estaban contaminando el ambiente político de por sí inquieto, no solo por ver quien se perfila mejor sino también, por la inconformidad de los grupos políticos por falta de ejercicio financiero y hasta eso, político, de sus dirigentes partidistas.

Por todo el país hay efervescencia, y por todos los estados se barajean nombres y más a las nueve gubernaturas, que en Chiapas ya sabemos porque se han mostrado, comprenden tres del Verde, tres de Morena, dos del PRI, una de MC y los que vayan surgiendo.

De pronto, le bajaron.

Pero ya quedó claro quiénes son, y de dónde vienen, aunque sus plataformas siguen activadas, realizando trabajo de bajo perfil que es promoción de imagen y eso es adelanto de campaña, como quieran disfrazarla.

Por lo pronto ya les dijeron que se calmaran, que las cosas a su tiempo, que aún hay quien manda.