Acompañamiento a Cozumel y Comondú para convertirse en Comunidades Seguras

Con el llamado a fortalecer acciones que garanticen la seguridad integral de los ciudadanos e impulsar programas que sí funcionen, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, saludó a representantes de Cozumel, Quintana Roo y Comondú, Baja California Sur, localidades que llevan a cabo el proceso para obtener la certificación de Comunidad Segura.

Durante este encuentro, en el que participaron servidores públicos y empresarios de los dos municipios, Raciel López Salazar expuso que no hay mejor forma de garantizar a la gente servicios de calidad que trabajar con pasión y dejar atrás los intereses personales.

Destacó la importancia que ambas delegaciones arriben a Tuxtla Gutiérrez para conocer la experiencia de la ciudad en el proceso de certificación y puedan saludar a las mujeres y los hombres que hacen posible los programas certificados.

El Fiscal General del Estado dio a conocer que se impulsa un programa regional de prevención y seguridad en todos los municipios de Chiapas, en cumplimiento a las políticas públicas del Gobernador Manuel Velasco Coello en los rubros de seguridad y justicia.

Durante esta reunión los exhortó a continuar participando en este proceso, toda vez que a partir de la certificación se fortalecen los programas de prevención ya existentes y se ponen en marcha nuevos que permiten ofrecer un servicio de mayor calidad a la ciudadanía.

Apuntó que el Centro Afiliado de Comunidades Seguras para México realiza una evaluación periódica a los programas de Chiapas por lo que éstos demuestran su eficacia con resultados.

“Se trata de incluir a la gente en estos programas, el Alcoholímetro, el Centro de Denuncia o el CENTRA no funciona igual si no hay participación ciudadana, no podemos creer que lo podemos hacer solos, por el contrario, necesitamos caminar con la ciudadanía”, afirmó.

El titular de la FGE expuso que como parte de los programas certificados, Chiapas cuenta con el Taxista Ciudadano a través del cual más de tres mil conductores del servicio público cuentan con un teléfono celular con el cual pueden denunciar cualquier delito.

“Pero no podemos sólo recibir la denuncia, tenemos que darle un seguimiento para que efectivamente se investigue y se castigue a los delincuentes, mientras que a los conductores se les premia por su participación a favor de la seguridad”, apuntó.

Además, sostuvo que Chiapas es solidario con sus amigos, por lo que ofreció asesoría tecnológica y la plataforma digital para la puesta en marcha de este programa en Cozumel y Comondú.

Al reconocer el clima de seguridad que se vive en el estado, los visitantes reconocieron la voluntad del Gobierno de Chiapas para trabajar de la mano de su gente.

También afirmaron que en ningún lugar han encontrado la apertura y la transparencia que han visto en la entidad durante el recorrido de los programas certificados como parte del movimiento de Comunidades Seguras.

Cabe destacar que, durante esta gira de trabajo las delegaciones conocerán el funcionamiento del Alcoholímetro Preventivo, CENTRA, Canje de Armas, Taxista Ciudadano, Centro de Denuncia Fuerza Ciudadana, Marca Chiapas y Banco de Sangre, entre otros.

En este encuentro participaron Marbella Robles de Pelayo, presidenta del DIF Municipal del Ayuntamiento de Comondú, Baja California Sur; Silvia Lupián Durán, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en Baja California Sur; Armando Mora Famania, regidor del Ayuntamiento de Comondú; así como Rubén Rivas Solórzano, Laura Elena Chacón Cárdenas y Miguel Ángel Ojeda Molina de esta misma localidad.

Además, Rodrigo Huesca Alcántara, asesor de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo; Joaquín Antonio Rivero Alonso, director de Juventud; y Plácido López Ramírez.

También, Luis Gárate Sainz, director general de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica A.C.; Sharo Álvarez Gómez, directora administrativa y coordinadora SafeCommunity México; y Oswaldo Basurto Flores, director operativo de Comunidades Seguras México.