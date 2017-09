Al Son del texto

Tina Rodríguez

Desde luego que los resultados del Coneval no le cayeron muy bien al gobierno estatal, no porque lo perjudique, sino porque es claro que el sexenio se ha ido en cero avances en materia del combate a la pobreza aun los esfuerzos claros para reducir eso, desde que en febrero de 2013 dio inicio en Comitán la campaña nacional contra el hambre.

La cuestión es que como en muchos casos, la demanda le gana a los presupuestos, esto es la explosión demográfica alcanza y desde luego supera a los avances, y darle otra vez desde abajo porque no hay otra, en una entidad usada como laboratorio del populismo priista que ahora quiere aplicar López Obrador como cosa suya, y que no solo en éste país, sino en muchos otros ha sido un fracaso total, porque el desarrollo no se debe o puede concentrar desde un solo punto sino que tiene que ser multifacético, con el activismo social implícito.

De todos modos, se sabe que no será en el próximo sexenio cuando se superen los rezagos sociales del estado, que son ancestrales, la verdad, y que derivan de muchos aspectos incluyendo la corrupción y el saqueo, dinero de programas que nunca llegaron para una entidad muy lejos del centro durante el apogeo priista en que, desde la federación se hacía lo que se quería con los dineros de la nación.

Ahora todo eso se revierte o más bien pesa.

Y pesa en las estadísticas que ya no se pueden manipular y que caen claras sobre la realidad política de las entidades como esos datos duros de la Coneval que dicen claro: en materia social no se ha avanzado en nada en torno a la pobreza en Chiapas y por el contrario a avanzado ligeramente, aunque sí, se ha reducido de manera importante, la pobreza extrema.

Ahora, ya de caída en sexenio, aparece un nuevo proyecto para el desarrollo de Chiapas que, esperemos no se contamine, como lo son las Zonas Económicas Especiales, la primera de ellas a inaugurarse acá, en nuestra entidad en este mes de septiembre.

¿El día?

No se ha precisado, pero así fue anunciado por el gobernador del estado, del que vale la pena decir que, no creo que haya sido sorprendido por los datos del Coneval, pues tiene los propios.

Por eso he insisto en que Chiapas no es una entidad fácil, y que es mentira que quien llegue cambie las cosas en un sexenio: el que diga eso es un demagogo y mejor ni votar por él, porque la otra es que aun sigan los porcentajes presupuestales actuales, lo más se va en gasto de subsistencia, no de desarrollo, de ahí los recortes de personal, la merma en la cobertura de los programas sociales, y en contra parte el exceso de culto a la imagen para contrarrestar la inconformidad, en fin, lo que se ve en las redes.