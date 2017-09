Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

Previo a su Quinto Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo en entrevista a El UNIVERSAL que el candidato a relevarlo por su partido debe tener dos cualidades trascendentales.

“Por lo menos dos atributos importantes de quién resulte el abanderado del partido: uno, que sea alguien que tenga una visión clara del México que quiere construir y al que quiera aportar, que haya claridad en la visión hacia dónde quiere va el país y cómo debe caminar y avanzar para llegar a mejores condiciones. Y dos, un perfil evidentemente de una conducta y una trayectoria honesta, limpia, de reconocimiento y de prestigio, porque creo que eso hará que el PRI tenga un candidato altamente competitivo”.

Si esa es la visión del Presidente entonces podremos pensar en no cuatro sino en cinco candidatos del tricolor: José Narro Robles, José Antonio Meade Kuribreña, Enrique de la Madrid, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño Mayer.

En el mismo diario el Secretario de Gobernación reconoció que en el PRI hay muchas mujeres y hombres con ese perfil dictado por el Ejecutivo Federal. Ya agarra color el ex partidazo para elegir a su candidato.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto presenta su V informe de gobierno, mismo que fue enviado por escrito a la sede del Poder Legislativo.

En San Lázaro también inician este día el penúltimo periodo ordinario de sesiones y las cosas se calientan yo diría demasiado.

Ricardo Anaya se montó en su mula y la designación en automático del Fiscal General de la República en favor de Raúl Cervantes le quiere poner piedras en el camino cuando en octubre del año pasado los mismos senadores de Acción Nacional así lo aprobaron.

El Yucateco, Carlos César Ramírez Marín será quien presida la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y aún negociaba hasta anoche Emilio Gamboa Patrón para que en el Senado y en la Junta de Coordinación Política también la presidan Senadores de la bancada del Revolucionario Institucional.

Al medio día de ayer la doctora Gloria Luna hizo pública su renuncia como Secretaria General del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, “Es claro que soy muy incómoda para muchos y, por eso renuncio, pero seguiré adelante con mi proyecto”.

En redes sociales mando un mensaje y ella la doctora vestía un vestido azul como para dejar en claro que no cambia de partido ni de color. Lo que emprenda la política del blanquiazul espero le salga bien, ha cosechado amigos y eso es lo que más se aprecia.

Más tarde en sala de cabildo, el Presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor le tomó la protesta de ley a Magda Elizabeth Jan Arguello en sustitución de doña Gloria.

Eduardo Ramírez Aguilar estuvo en Villaflores en lo que ha sido sus informes regionales en el segundo año de su tarea legislativa.

Por donde se para don Lalo llena las sedes de ese encuentro con los diversos sectores productivos y cientos se toman las selfie por el que consideran será candidato a gobernador en el 2018.

También los calientes por ser los nominados a las presidencias municipales, a las diputaciones locales y federales como pueden se quitan la gente para acercarse al carismático Jaguar Negro.

Y mientras en el PRI aún siguen dándose con la cubeta por la llegada de Julián Nazar Morales a la presidencia estatal del edificio de Santo Domingo.

El diputado federal ha dicho que todos tienen cabida en el tricolor y adelantó que no le preocupa posibles desbandadas de Priístas, “Al contrario cientos de organizaciones y compañeros que en algún momento se fueron me han pedido su regreso y claro que sí, con gusto les he dicho y a todos les digo hagamos equipo, en unidad saldremos adelante”.

¿Será que se refiere a políticos como Jesús Alejo Orantes Ruiz, Marcos Abadía Rincón, y otros liderazgos que se fueron y están listos para regresar a sus casas?

La mañana de ayer jueves se registró un accidente sobre la quinta poniente norte y esquina 14 de septiembre de la colonia Potinaspak de Tuxtla Gutiérrez.

El conductor de una camioneta Pik Up cortó circulación al tripulante de una motocicleta que tenía el derecho de vía.

La esposa del motociclista resultó lesionada y fue trasladada al IMSS del 5 de mayo y la motocicleta quedó debajo de la camioneta.

Agentes de tránsito municipal hicieron acto de presencia para deslindar responsabilidades.

El presidente de la Unión de Gasolineros de Chiapas, Arnulfo Cordero Alfonzo informó que tras el cierre de las instalaciones de las empresas petroleras ubicadas en Houston por las fuertes lluvias presentadas por el huracán Harvey México no resiente desabasto del combustible.

Dijo que Petróleos Mexicanos ha mantenido sus inventarios por lo que las estaciones de servicio de Chiapas y del país han podido laborar sin problemas.

Explicó que PEMEXA tiene existencia de combustible en sus depósitos para surtir una semana en caso de que se presentaran fallas, pero hasta ahora existe el abasto necesario.

“Hasta el momento no tenemos ninguna información de que pudiera haber algún desabasto todo está normal Petróleos Mexicanos está trabajando con toda la operatividad que se requiere algunos compañeros si están yendo a Oaxaca, pero por cuestiones de logística algunas estaciones, pero todo lo demás el surtimiento en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Comitán todo está con toda normalidad”.

La Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales informó que en los 44 planteles hay clases con normalidad.

En este semestre existe una plantilla de al menos unos 700 maestros que brindan educación para que los 17 mil 800 alumnos no tengan problemas con el cumplimiento del calendario escolar.

“Empezamos nuestros procesos de clases, de los 44 planteles ya los 44 están trabajando muchos maestros que son de contrato que por alguna circunstancia se están incorporando por estos días, pero esperamos que mañana viernes tengamos al cien por ciento la plantilla completa”.

Desde hace más de 20 años familias de la comunidad Santa Ana Jilotzingo del Municipio de Otzolotepec del Estado de México llegan cada agosto a Chiapas a vender productos alusivos al mes patrio.

Llegan a mediados de agosto y se van la noche del 16 de septiembre y durante ese tiempo tienen confianza de vender la mayor cantidad de producto nos dijo doña Juana Francisco Pascual, “Tengo 30 años de llegar y cómo le va señora esperemos que le vaya bien. Está tranquilo”.

Matracas, guías, rifles, gallardetes, tambores, bigotes, banderas, pañoletas y otros artículos traen a la venta estas familias que los encuentra en el parque central, los mercados y plazas comerciales.

Adornos con colores patrios los venden entre 15, 25 y hasta 45 pesos mientras que las banderas llegan a costar hasta 250 pesos, me dijo por su parte la nieta de doña Juana, Saraí Alejo González, ”La mayoría del pueblo de Toluca salen a vender lo que son los artículos patrios en este mes, son mis abuelos, padres, hijos, hermanos, unos se van pal norte otros al occidente, al centro y nosotros al sur, ahorita está un poco tranquila la venta pero ya empezando lo que es el mes de septiembre ya empieza a subir un poco más”.

Del 13 al 16 de septiembre es cuando más se elevan sus ventas y por experiencia saben que Chiapas y Tuxtla Gutiérrez en particular encuentran buenos clientes que demuestran su fervor, patriotismo y orgullo de ser mexicanos.

Es todo gracias por el favor de su atención comentarios a conejorápidos@hotmail.com.