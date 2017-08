¿El regreso del Yedy?

Aunque pareciera que los priistas reactivaron su staff, con la mención de Julián Nazar como posible a la dirigencia estatal, faltará ver que otros aparecen en el listado que supuestamente está en el escritorio de Enrique Ochoa Reza, el dirigente nacional del PRI.

En esta situación están al menos ocho entidades más que tienen que renovar dirigencia, pero esta vez no se trata de premiar, sino de dirigentes que tienen que trabajar y bastante, para poder reagrupar a los grupos políticos priistas bastantes dispersos, sobre todo en Chiapas, en dónde en realidad el PRI no es gobierno desde 2000, en que perdió la gubernatura del estado ante una coalición de partidos, y ganando en candidatura compartida en 2012, con el actual gobernador Manuel Velasco Coello.

Sin embargo, el actual mandatario no es militante priista.

¿Qué significa entonces un militante rudo en la dirigencia estatal?

Nazar fue de los que se disciplinó incluso colaboró como coordinador de campaña de Velasco Coello; fue secretario del gabinete, y luego se fue el bajo perfil hasta empezar a ser mencionado en estos días.

Igual y no llega, y pactan por lo prudente, pues ni negar que Julián Nazar pertenece al viejo cuño priista en que son ellos primero.

