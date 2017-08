Rumbo político

Víctor M. Mejía Alejandre

Jóvenes chiapanecos que son un orgullo para México

Pese a los grandes rezagos que se tiene en nuestra entidad en materia educativa misma que a veces daña al estudiantado con paros irresponsables que quiérase o no perjudican a los estudiantes de educación básica y media superior, se dan excepciones de jóvenes brillantes que son ejemplo para los estudiantes de nuestra entidad ya que con trabajo, dedicación y esfuerzo dan brillo y lustre a la educación en Chiapas.

Primeramente, una adolescente estudiante de una secundaria federal de Ocozocuautla, de nombre Sofía Ingigerth Cañas Urbina que cursa el tercer grado de la secundaria Belisario Domínguez Plasencia, represento a México en la Competencia Internacional de Matemáticas obteniendo la medalla de bronce en la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC, por sus siglas en inglés), que se efectuó en Lucknow, India.

Lo que es sin duda es una gran distinción y habla bien del sistema educativo de nuestra entidad pese a los graves problemas que se han vivido por las protestas de la CNTE por la reforma educativa.

Ahora es el joven estudiante Rubén García Ruiz de la Universidad Tecnológica de la selva el que gracias a su capacidad como estudiante fue aceptado para una estadía de investigación en el NASA´s Ames Research Center, en Silicon Valley, California, Estados Unidos, donde realizará programación de los robots que esta agencia usa y que estarán en órbita, el joven es nacido en el municipio de Ocosingo, siendo también el primer chiapaneco en estar estudiando en esa agencia del espacio de los Estados Unidos, todo un logro que nos debe de llenar de orgullo a todos los chiapanecos

Ambos estudiantes son ya un referente de la educación en nuestra entidad que pese a los graves problemas que se han vivido en los últimos años está claro que se dan resultados y estos jóvenes son un ejemplo para las juventudes de nuestra entidad y de todo el país, éxitos a ambos y a otros miles de estudiantes chiapanecos, así las cosas.

No a Julián Nazar Morales claman priistas

Ante la eminente designación que hará la dirigencia nacional del PRI a Julián Nazar Morales, como nuevo dirigente estatal del PRI, baste recordar que este ha sido acusado a través de diversas auditorias de haber saqueado el presupuesto que se destinó a la Secretaria del Campo en el tiempo en que estuvo al frente de dicha dependencia y que prácticamente fue vaciada por el famoso Julián para tener dinero para comprar la diputación federal que ahora posee.

Rechazado por la gente del campo como es el caso de Grisel Jiménez Mazariegos, presidente de la organización SOMOSS. A.C, lamentó que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, se haya inclinado por Julián Nazar Morales, quien no solo dividirá más al Priismo chiapaneco, sino, que le restará votos al PRI para la Presidencia de la República y la gubernatura de Chiapas en el 2018.

“Es una política que desgraciadamente todos los partidos políticos traen y designan a esta persona quien es el bandido mayor, quien robo y saqueo en la Secretaria del Campo, y le vuelven a dar otro premio y creo que como en la mayoría de los políticos se vuelven a equivocar y vuelven a poner a ese desgraciado en el ojo del huracán para que siga robando y saqueando al estado y, no solo robando la lana, sino también, robando la esperanza de los chiapanecos”.

y es que Julián Nazar ha sido genio y figura en eso de estar en escándalos y en diatribas baratas cuando busca el poder y los dineros, en varias ocasiones ha demostrado ser un tipo violento, como ocurrió hace algunos años cuando garroteo junto con sus trúhanes a otros priistas.

Recordado es también por la violencia que uso junto con uno de sus hijos para tratar de posesionarse del edificio que hoy ocupa el museo del café y donde se enfrentó a los cuerpos policiacos en la época de Pablo Salazar pero como era diputado federal evito ir a la cárcel.

Por eso y por otros actos lesivos más en su carrera política que más parece de un delincuente Julián Nazar Morales no merece ser el dirigente del PRI en Chiapas, la historia no miente, así las cosas.

FIRMAN IEPC E IECM CONVENIO DE COLABORACIÓN

Con el objetivo de establecer las bases y mecanismos para realizar acciones conjuntas en la instrumentación de los mecanismos de participación ciudadana, así como incentivar el empoderamiento ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) firmaron un convenio de colaboración.

En el acto protocolario, el consejero presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, señaló que la firma de este convenio permitirá compartir experiencias y construir espacios de reflexión para cumplir con los fines institucionales y aprovechar las buenas prácticas entre ambos institutos.

Por parte, el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, señaló que con la firma de este instrumento legal se busca obtener mayores conocimientos respecto de los procesos de participación ciudadana, ya que en Chiapas éstos han sido poco utilizados hasta ahora. Reconoció el trabajo del IECM como un referente, no sólo a nivel nacional, sino a nivel continental. así las cosas.

Se reúne JOSEAN con estudiantes.

Como parte de la formación profesional para universitarios en la licenciatura en derecho de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas A.C., el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, asistió a una plática académica, donde en un ambiente de cordialidad, intercambio sus experiencias como político y funcionario en las diversas dependencias que ha tenido la encomienda de servir a los chiapanecos.

Aguilar Bodegas, dijo que el estado se mantiene en un dinamismo de desarrollo que se requiere de seguir impulsando como un estado de derecho para garantizar la administración y la procuración de la justicia, un programa económico para la rehabilitación del campo, impulsar el sector turismo para ofrecer un servicio de nivel, que en la actualidad es lo que más está generando, atender el desarrollo de la gran industria que es lo que se va a detonar con la Zona Económica Especial. Así las cosas.

Municipios.

A fin de continuar acercando programas que abonen a la nutrición, salud y bienestar de la familia en Tuxtla Gutiérrez, el presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor, el gerente estatal de LICONSA, José Ismael Orantes Hernández y el delegado en Chiapas de SEDESOL, Luis Ignacio Avendaño, firmaron un convenio de colaboración para acercar el beneficio del abasto de leche en las colonias más vulnerables del municipio… Con el propósito de prevenir el deterioro de vialidades en esta temporada de lluvias, el presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, continúa las acciones de bacheo en diversas vialidades del área urbana, mejorando el tránsito en importantes circuitos viales para que los automovilistas puedan llegar con mayor seguridad a su destino.

Del costal de cachivaches.

la modernización del Bulevar Belisario Domínguez, en el tramo del Crucero Caña Hueca al Bulevar Ciro Farrera, se integra al Plan de Modernización del Corredor Metropolitano mejorando las condiciones urbanas, comerciales, peatonales y de tránsito a la principal arteria vial de la capital del estado. En este sentido, el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda explicó que los trabajos de modernización se realizan por etapas, para administrar las afectaciones naturales de todo proceso constructivo… El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, llamó a redoblar esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres… Tras darse a conocer que en los últimos cinco años el porcentaje de mujeres que han sufrido violencia aumentó, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, el legislador chiapaneco consideró urgente que todos los niveles de gobierno fortalezcan sus mecanismos de atención ante este panorama…