Al Son del texto

Tina Rodríguez

No se necesita mucho para evaluar que el llamado de alerta a sus ciudadanos por parte del departamento de Estado de los Estados Unidos, en torno a que Chiapas es una entidad violenta, para decir que esa versión es falsa.

No por las versiones o desmentidos que pueda hacer el gobierno de Manuel Velasco Coello, sino porque los propios índices de seguridad nacional lo reflejan, y por aparte, los estadísticos del INEGI, que señalan desde hace varios años que nuestra entidad es la más segura del país.

De acuerdo con la evaluación gringa, la entidad tiene puntos álgidos que presentan uno o dos agresiones a estadunidenses, nada que lamentar, pero así es ahora el alarmismo en EU, con un presidente que exagera en el uso de sus redes sociales.

A lo más que tenemos en Chiapas que se organiza y comete violaciones a la ley, son las organizaciones campesinas o estudiantiles o el magisterio, que bloquean carreteras o toman edificios o sitian ciudades, como medida de presión para que le den respuestas a todas sus demandas, en esa estrategia que es más amarillismo que cosas que lamentar, salvo se refieran también a los ajusticiamientos que indígenas de algunos municipios le han aplicado a ladrones e incluso a sus propias autoridades, en eso que dicen son usos y costumbres, y que en realidad es una barbaridad que amerita todo el peso de la ley.

De ahí en fuera no se observa esos actos violentos o de inseguridad, que compara EU con Guerrero, Veracruz o Quintana Roo, entidades en dónde el crimen se disputa no solo las plazas, sino que también escenifica tremendos enfrentamientos en los que no es una casualidad: los puertos de Cancún, Acapulco y Veracruz.

Desde luego que leí en redes a no pocos que hasta celebraron que EU incluya a Chiapas en sus listados, sin saber lo que ello perjudica a la mejor industria que tenemos como lo es el turismo, y que genera miles, pero miles de empleos que no tienen nada que ver con el gobierno, porque esos prestadores de bienes y servicios ya no quieren darle fiado a los que gobiernan.

Pero así es esto de llevar la contra por la contra, perdiendo la brújula en lo que sí es grave, y más valdría preguntar por qué, EU, incluyó a una entidad que no llega a los índices de inseguridad de las entidades consideradas en alerta amarilla en cuanto a crimen organizado, como las Baja Californias al norte del país.