Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

Cuando el polémico y mecha corta de Donald Trump realizaba una visitaba en la frontera con México, concretamente en Tucson Arizona, el Departamento de Estado mandó una alerta para los estadounidenses que pretende viajar a nuestro país.

Esta vez incluyeron a Chiapas en el foco rojo de seguridad en donde se encuentran Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz. Esperemos no afecte en demasía la visita de turistas a nuestro Estado y a las otras seis entidades del país.

En el segundo día del calendario escolar el 99.5 por ciento del total de las 19 mil 831 escuelas de todos los niveles desde preescolar hasta Educación Superior abrieron sus puertas a la enseñanza informó el subsecretario de Educación, Eduardo Velázquez Hernández.

Mientras que el lunes el porcentaje fue de 98 por ciento este martes subió a 99.5 por ciento los que recibieron clases que bueno.

Empresas constructoras realizan trabajos de reparación y mantenimiento las carreteras federales y del aproche del puente “Los Pinos” ubicado sobre la carretera Panamericana en el tramo Ocozocoautla-Berriozábal, en el punto conocido como el crucero de la muerte.

Ayer mismo el director del Centro de la SCT, Mario Lazzeri Lozano y su equipo de trabajo realizaron un recorrido de supervisión en las GAZAS o Distribuidores Viales que se construyen en el Libramiento Carretero Sur que unirá Tuxtla Gutiérrez-Suchiapa-Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.

Oficiales de la Policía Federal y personal médico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizan el operativo 30 DELTA en diversos tramos de la red carretera federal.

Este es un operativo permanente que realizan de manera aleatoria a conductores del servicio de pasaje y carga para evitar que los operadores trabajen de manera inadecuada bajo el consumo de alguna substancia indebida y evitar accidentes carreteros.

Padres de familia de distintos planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos exigirán en conferencia de prensa que el líder sindical no se preste a marrullerías y no entorpezca la buena marcha del calendario escolar.

En la invitación que hacen llegar a los representantes de los medios de comunicación argumentan que como padres y madres de familia pusieron la confianza en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, “Para que nuestros hijos reciban clases, una educación digna y ya estamos hartos de que con cualquier pretexto se VIOLENTE LOS DERECHOS A LA EDUCACIÓN”.

Es tal la desesperación que los tutores y padres de familia se están organizando para dar a conocer esta mañana una situación “De injusticia hacia nuestros hijos e hijas, es hora de que se den a conocer las irregularidades de los maestros del sindicato que prevalece en los planteles.

Se avecinan más cambios en el gabinete legal y ampliado sobre todo en el área de Infraestructura y Obra Pública.

Me aseguran que el director del Instituto de Infraestructura Física Educativa, Eduardo Zenteno Núñez, así como el Secretario de Obra Pública y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda ya alistan sus chivas para dar un paso al costado y buscará el primero la diputación local por Bochil y el segundo por la federal de Villaflores.

En Oaxaca fueron capturados dos presuntos asaltantes de cuenta habientes que habían cometido un atraco en el municipio Asunción Noxtitlán del vecino estado del Istmo informó Felipe Neri León Aragón.

Dijo que los detenidos purgaran su pena en una cárcel de Oaxaca pero aquí la Fiscalía General del Estado completará las carpetas de investigación porque los capturados habían realizado asaltos en Tuxtla Gutiérrez, ”Ahorita hay dos detenidos en la Ciudad de Oaxaca se está intercambiando información verdad los dos detenidos son de esta ciudad y que son de las Granjas y que fueron detenidos precisamente por delitos de asaltos y robo a cuentahabientes entonces nos están mandando las fotografías y los nombres porque son precisamente a los que nosotros estamos investigando entonces quiere decir que ellos aparte de operar aquí operaban en Oaxaca, Veracruz”.

Maestros federales crearon el Frente por la Dignificación y Lucha del Nivel de Escuelas Indígenas de la Sección Siete del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El secretario de Finanzas del SNTE, Gilberto Zavala Medina dijo que esta estructura buscará defender, “Darle particularidad para dar paso a la dignidad de los más de 18 mil maestros del nivel indígena que atiende a más de 350 mil alumnos y que hoy se ven amenazados”.

Aseguró que hoy estos maestros no tienen la seguridad de sus derechos laborales, para recibir prestaciones y llevar a cabo el más mínimo de sus derechos en zonas dominadas por integrantes de la CNTE, ”La Comisión Política y del Comité Ejecutivo Seccional de Nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación este encuentro cálido, es un encuentro de coincidencias, de armonía de buena fe pero sin ingenuidad, debe ser un Frente por la dignidad del Nivel de Educación Indígena ya basta y ustedes son el gran ejemplo, el gran referente para el resto de los niveles en las que tenemos que trabajar todos en actitud unitaria”.

La Secretaría de Transportes continúa con la aplicación de operativos contra el pirataje en las quince regiones de Chiapas, informó Romeo Montejo Hernández, coordinador de delegados del sector.

El próximo 29 de agosto se llevará a cabo la mesa temática: “Estado de Derecho y Participación Ciudadana”, en seguimiento de la mesa inicial de los “Diálogos por una cultura cívica” celebrado el pasado 31 de mayo.

El objetivo es que en formato abierto y horizontal se analice y dialogue sobre las limitaciones del Estado de derecho y de la participación ciudadana.

La Junta Local del INE en conjunto con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana garantizan que los participantes reflexionen sobre el estado de derecho y la participación ciudadana, así como difundir y promover el conocimiento.

La Sección 50 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, entregó mochilas a hijos de trabajadores del sector.

El secretario general del Sindicato de salud, José Luis Díaz Selvas destacó que éstas son acciones en beneficio de los trabajadores y sus familias, “Esto como parte de las acciones que la Sección 50 realiza en beneficio de los trabajadores y sus familias”.

El doctor Díaz Selvas dijo que unos mil niños son beneficiados con estas mochilas, “En el marco del inicio de clases, siendo un gran apoyo para los trabajadores para el desarrollo de sus hijos”.

La entrega de mochilas se está realizando de manera simultánea en las 14 subsecciones del sindicato en todo el estado.

Exclusivas en Tuxtla adelantó regalo de fiestas patrias a los chiapacorceños. El conductor de un camión cargado con cerveza volcó en el puente Belisario Domínguez justo arriba del Grijalva y la gente aprovechó para llevarse charolas y cartones enteros con el néctar de la cebada, tienen buena ración como para dejar de tomar pozol de cacao unos treinta días.

