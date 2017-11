Al Son del texto  

No han sido pocos los estados ganados por la alianza para muchos imposibles, pero exitosa, entre el PAN y el PRD, y lo refrendan los estados de Veracruz, Quintana Roo y Durango en 2016, y Nayarit en 2017.

A esa alianza que ha impulsado por parte del PAN, Ricardo Anaya y por el PRD, Alejandra Barrales, se formaliza en el escenario nacional con la integración del Movimiento Ciudadano, ante el Instituto Nacional Electoral, en un frente opositor que según se dice, busca pulverizar el voto más que beneficiar a la posibilidad de que llegue un gobierno de izquierda, por lo que ha habido serias críticas hacia los dirigentes del PRD y MC, Alejandra Barrales y Dante Delgado Rannauro.

Para los petistas, por ejemplo, es lamentable que el PRD se sume a ese frente opositor que más que apoyar a la izquierda, beneficia a la derecha y a las aspiraciones en lo personal de Ricardo Anaya en su búsqueda como sea, de la candidatura a la presidencia de la República, aunque no mencionan para nada la presencia del MC en esa composición.

Y es que los señalamientos se dan porque el PT en breve, formalizará junto con Morena ante el INE, la alianza que pretenden formalizar con miras a las presidenciales de 2018, pero que en el fondo no es más que colgarse del partido del tabasqueño, pues no se trata de un partido más allá del 3 por ciento de la votación general, como quedó evidenciado en 2015, cuando por meses perdió el registro al no alcanzar el porcentaje mínimo de acuerdo con la votación general.

En ese año, se registró una votación extraordinaria en Aguascalientes, en la que el PRD ya no presentó candidato, lo que permitió que lograra con el triunfo en un distrito de esa entidad el 3.11 del porcentaje requerido para mantener su registro.

Dos años después, la postura del PT es distinta y cuestiona la alianza del PRD con la derecha como si esto fuera reciente, pues ya existen los antecedentes exitosos de 2016 sobre todo, y 2017, en que ganaron juntos cuatro gubernaturas en el lapso de dos años.

Desde luego que este señalamiento petista se debe a que consideran que con ese frente opositor se busca pulverizar el voto de la izquierda, en aras de afectar el posible ascenso de López Obrador al poder ejecutivo, esto debido a que las encuestas lo ponen a la cabeza de las preferencias.

Pero de la misma manera en que el PT tiene pobre votación, igual sucede ahora con el PRD; en no pocas entidades en que hoy es gobierno ha ido menguando su popularidad, tal como sucede en Michoacán, Tabasco y ya ni se diga Morelos.

La aun carta fuerte se supone es la ciudad de México, en dónde Miguel Ángel Mancera fue testigo en 2015 cómo le creció Morena en su gobierno, lo que no es buen augurio para 2018, y su proyecto de buscar la candidatura perredista, ante la realidad de que ese partido no tiene figura con qué competir dentro del frente polémico.

Y lo es no solo porque se trata de la unión de ideologías contrapuestas, sino porque al menos en las entidades en que se van a renovar gubernaturas, no se ve entusiasmos de unión de fuerzas entre esos partidos, en que sus dirigencias parecen van hoy muy bien de la mano.

En Chiapas, por ejemplo, en que se renovará la gubernatura, no se ven figuras posibles en el PRD, que ha vivido una desbandada seria, y que ahora radican en Morena y en menor grado en el PVEM.

Si se supone que éste frente es para atraer votos las dirigencias estatales de los partidos que lo integran no han dado visos de nada.

Al Son que me toquen

Hoy dan inicio en ésta bella ciudad del Bajío, los trabajos del XV Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C., Fapermex, y la III Asamblea Nacional del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Conalipe, A.C., a concluirse el domingo 12 de noviembre de 2017.

Entre estos trabajos de nuestra organización, de la que me honro ser parte del Consejo Nacional, se entregarán también los premios nacionales de periodismo “Ricardo Flores Magón”, a tres chiapanecos que tienen mucha presencia en sus diferentes géneros, como Rigoberto León Cerpa, de larga en el periodismo deportivo en radio y televisión, Candelaria Rodríguez y Ovidio Reyes, en columnas.

Dentro del programa, para el sábado 11 se contempla la participación de Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, quienes seguramente abordarán temas relacionados con los asesinatos a periodistas, en su gran mayoría impunes.

