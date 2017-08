Rumbo Político

Víctor M. Mejía Alejandre

Muy cara la supuesta democracia

Luego de que en días pasados se dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, por unanimidad, el Proyecto de Financiamiento Público para las actividades ordinarias y de campaña de partidos políticos y candidatos independientes que contiendan el próximo año por la Presidencia del país, diputaciones federales y senadurías de la República por un monto total de 6 mil 788 millones de pesos, que en l mayoría de los mexicanos que entienden de política que es una muy alta cantidad de dinero la que se invierte en una frustrada, descascara y derruida democracia a la mexicana.

Fue en la década de 1990 cuando Carlos Salinas de Gortari luego de la fundación del Instituto Nacional Electoral; cuando se decidió que el financiamiento de las elecciones mexicanas debería ser público, en su mayoría, para evitar que el capital privado decidiese los resultados, ahora en estos tiempos el sostener el financiamiento público se basa en el temor de que las organizaciones criminales intervengan en los resultados electorales, pero pese a todo sin duda que estas organizaciones criminales intervienen y dan mucho dinero a los partidos políticos.

Los partidos políticos todos en lo general tienen una cantidad de dinero público pero pueden duplicar esa cantidad con donaciones, aviones, helicópteros autos prestados, amigos que pagan las tortas o la gasolina, o bien pagar las bardas, pendones, espectaculares y eventos públicos multitudinarios con artistas, regalos y comida para los asistentes, vía diversos fideicomisos con Ongs, o asociaciones civiles como las que apoyaron la campaña hace muchos años de Eduardo Robledo con las que se desviaron fondos de diversas alcaldías como la tuxtleca para su proselitismo político, pero de este tema luego hablaremos con pelos y señales.

Hay que decir que también los partidos políticos reciben prerrogativas de los gobiernos de los estados, por lo que el gasto en la democracia es escandaloso y bien merece ser replanteado, es claro que las cabezas principales de partidos políticos se enriquecen sin mayor complicación.

Casos como el de Rafael Aguilar Talamantes, del desaparecido Partido Cardenista que compro varias casas en la zona Parque Hundido en la ciudad de México.

O bien el caso de Alberto Anaya dueño del partido del Trabajo y dirigente eterno de ese productivo negocio familiar

O bien Alejandra Barrales dirigente del PRD que tiene un departamento en estados Unidos o bien como es el caso del dirigente del PAN de apellido Anaya que incluso su familia vive en ese país, y qué decir de la familia González Torres, dueños del PVEM ellos son el claro ejemplo de cómo se gastan los dineros destinados a la fallida democracia. Así las cosas.

No a Zoé claman Morenistas de San Cristóbal

Allá en la fría San Cristóbal de las Casas; Quetzal López Guzmán, consejera del V Distrito del Partido Movimiento Regeneración Nacional, MORENA rechazó las posibles candidaturas de Rutilio Escandón Cadenas, Zoé Robledo y Plácido Morales, ya que consideran no son aptos ni bienvenidos para ocupar la Coordinación Estatal de este instituto político.

“Estoy hablando por mí, pero creo esa es la postura de todo el V Distrito, ya podrán mis compañeros hablar personalmente en su momento, pero Zoé Robledo, Rutilio Escandón y Plácido Morales no son personas aptas, ni bienvenidas a Morena, es una postura y vamos a luchar para que no queden a dirigir la coordinación estatal, eso está claro para todos nosotros”.

López Guzmán señaló que MORENA no va quedar al margen y menos dirá sí a todo, “somos personas con una postura fija, no vamos con esas personas porque sabemos que las están mandando a desprestigiar al movimiento, entonces desde esta postura no tomaremos en cuenta a Zoé, Plácido y Rutilio, hay 120 consejeros, pero el V Distrito tiene esa postura”. Así o más claro NO al hijo de la Bruja Robledo, así las cosas.

INE e IEPC organizan mesa temática: “estado de derecho y participación ciudadana”

El próximo 29 de agosto del presente año se llevará a cabo la mesa temática: “Estado de Derecho y Participación Ciudadana”, en seguimiento de la mesa inicial de los “Diálogos por una cultura cívica” celebrado el pasado 31 de mayo.

Dicha mesa temática se llevará a cabo a las 10:00 horas en la Casa de la Cultura Democrática y Biblioteca de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, ubicada en boulevard San Cristóbal 212, Col. Moctezuma, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El objetivo es que en formato abierto y horizontal se analice y dialogue sobre las limitaciones del Estado de derecho y de la participación ciudadana, temas propuestos por los participantes en la mesa inicial y cómo influye esa problemática en la democracia de nuestro país y estado, con el fin de contribuir a la generación de propuestas y soluciones.

Los “Diálogos para una Cultura Cívica” buscan construir puentes de entendimiento entre actores sociales, económicos, culturales y políticos a partir de la identificación de problemas y temáticas, pudiendo generar la incorporación de nuevos temas y problemas comunes a la agenda pública y política del país, y fomentar la generación de capital social positivo. Así las cosas.

Municipios.

En el marco de la Segunda Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación en Alfabetización en nivel intermedio 2017, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, reiteró el compromiso del Gobierno de Chiapas y el Ayuntamiento capitalino con el combate al rezago educativo y señaló que, desde el gobierno de la cuidad se impulsan estrategias para impulsar el desarrollo de la población en este rubro. En este sentido, apuntó que a través de la jornada se busca acercar servicios educativos a la población mayor de 15 años que desee iniciar o concluir sus estudios de primaria y secundaria, y con ello fortalecer la lucha al combate al rezago en la educación en Tuxtla y en la entidad… La dirección General del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) se reunió con los representantes de la Colonia “Vida Mejor” polígono I, II y III, donde llevaron a cabo la firma de un convenio en cuanto a regularizar a los usuarios que se encuentran en cartera vencida. En este acercamiento con los habitantes y líderes de la citada colonia, se estableció el convenio antes referido, en cuanto a la aplicación de otorgarles a los deudores que tienen de 3 a 6 meses de rezago de agua potable y alcantarillado el 30% de descuento sobre el importe de cada concepto. Así las cosas

Del costal de cachivaches.

Chiapas posee un potencial turístico que está a la altura de los mejores lugares del mundo, pero aún falta mucho para potenciarlo integralmente, consideró la diputada Isabel Villers Aispuro, al presentar su Informe de Actividades Legislativas en esta ciudad de Tapachula… El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, señaló que ante la negativa a la que se enfrentan los adolescentes por no tener antigüedad laboral ni ahorros suficientes para adquirir una vivienda, se plantean modificaciones a la Ley para que todos los jóvenes tengan acceso a créditos y puedan adquirir su propia casa. Albores Gleason sostuvo que la propuesta se suma a los esfuerzos que el gobierno federal y el gobierno del estado, a través del programa Vivienda Joven, el INFONAVIT o el FOVISSSTE, impulsan para atender a este segmento de la población que es la fuerza con la que se transforma Chiapas…