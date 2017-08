Quien rechace Reforma Educativa está en contra de México: Peña Nieto

Aquismón, SLP l Al encabezar el inicio del Ciclo Escolar 2017-2018, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la Reforma Educativa va más allá del 2018, por lo que quién este en contra de ella, está “en contra de México y sobre todo en contra de la niñez y juventud mexicanas”.

Desde la escuela “Esfuerzo Indígena” en el municipio potosino de Aquismón, Peña Nieto dijo que la educación es “la herramienta más potente que tenemos para desarrollar la fortaleza y potencial de nuestro país que nos permita seguir avanzando hacia una mayor grandeza prosperidad de nuestra sociedad”.

Afirmó que el esfuerzo por una educación de calidad en el país, lleva a que en toda la geografía nacional se lleve a todas la aulas y las escuelas más apartadas, lejanas y recónditos la educación de calidad, donde podamos establecer un piso parejo para todas y todos los niños de México.

“Donde en todas las escuelas del país, día a día, podamos asegurar que reciben una educación de calidad la niñez y juventud mexicana, porque eso permitirá que el día de mañana puedan desarrollar habilidades y capacidades que les permita hacer realidad sus sueños”.

En pleno eclipse y en donde se pudo ver en esta escuela en vivo, además que este fenómeno fue explicado por la astrónoma de la UNAM, Julieta Fierro; el Primer Mandatario comentó que antes del 2012, en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, en 12 años se invirtió en infraestructura educativa 20 mil millones de pesos.

Por lo que “la inversión que este gobierno viene realizando, de aquí y al final de la misma, será una inversión sin precedente: 80 mil millones de pesos invertidos solamente en infraestructura educativa. En poner las escuelas al día y con buenas instalaciones”.

Rodeado de los niños que asisten a esta escuela; el Jefe del Ejecutivo manifestó que esta inversión nos va a permitir que la mitad de las escuelas que estaban más deterioradas puedan estar en condiciones óptimas y puso como ejemplo la Escuela “Esfuerzo Indígena” que en el pasado estaba deteriorada y que ahora con la inversión de Escuelas al 100, se ha logrado mejorar.

Al término del evento y en breve entrevista, Peña Nieto comentó sobre los beneficios de la Reforma Educativa hacia los niños y sobre todo en la capacitación que se tiene contemplada para con los maestros.

-¿El cambio de gobierno en el 2018, sea quien fuere el candidato que ganara la Presidencia, se mantiene esta Reforma Educativa?, se le preguntó al presidente.

“El programa está en la Constitución. Lo que tiene vigencia es lo que está en nuestra Constitución. Creo que la Constitución claramente este fue el cambio, el sentido de la Reforma y establece estos parámetros para el modelo educativo de nuestro sistema educativo en el país y que asegura al final de cuentas que la niñez y juventud de nuestro país tengan mejores condiciones y una mejor preparación”, respondió el Presidente.

Pero, puntualizó: “Yo creo que estar en contra de eso, es estar en contra de México y sobre todo es estar en contra de la niñez y juventud mexicanas”.

En el evento, efectuado en la localidad San Pedro de las Anonas y bajo un intenso calor húmedo, típico de la región de la Huasteca; Peña Nieto deseo el mayor de los éxitos a las niñas y los niños del país que regresan a las escuelas. “Deseo a las maestras y maestros de México que les vaya muy bien y reconozco en ellos su compromiso para lograr que la niñez y la juventud mexicanas cada día tengan una educación de calidad”.

Durante su intervención, el presidente les compartió a los asistentes un leyenda náhuatl. Donde en Teotihuacán se reunieron un día los dioses, mismos que definirían quién iluminaría la tierra de día y de noche.

Externó que había dos dioses. Uno arrogante y otro modesto. “El arrogante decidió que iba iluminar a los seres humanos, pero para pasar la prueba de quién podía iluminar a la humanidad había que pasar por una hoguera de la cual venía ese proceso de transformación”.

Prosiguió en su relato: “El Dios arrogante titubeo no se atrevió a incursionar en la hoguera. El Dios modesto lo hizo sin duda alguna se aventó a la hoguera y lo que resultó de este proceso es que es el Dios modesto término siendo el Sol que iluminara a los hombres y el Dios arrogante término siendo la luna”.

Ante esto, Peña Nieto sostuvo qué hay una lección que aprender de esta leyenda: “Es la determinación y la valentía lo que hace que las cosas cambien. No es la retórica, no es la palabra. No es lo que se dice, sino que es el valor de decidir hacer las cosas, con valentía o con arrojo como nos lo enseña esta leyenda náhuatl”. (Fuente: El Sol de México)

