Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

Que, en la Ciudad de México, Anselmo Andrei Romero Marín rindió protesta en la Ciudad de México como delegado en Chiapas de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano sustituyendo a Ricardo Mejía Zayas.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana perderá la mitad de su presupuesto así lo dio a conocer el presidente de la JUCOPO.

Carlos Penagos Vargas informó que, en aras de sumar esfuerzos en materia de austeridad, se prevé un recorte estimado en un 50 por ciento de recursos al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dicha reducción aplicará en un plazo de 60 días.

Se explicó que, en torno a esta nueva dinámica de participación ciudadana, “El monto de financiamiento de los partidos políticos se realizará conforme a las disposiciones hacendarias y presupuestales establecidas en la legislación aplicable”.

En lo que va del ciclo escolar 2016-2017 ha ido a la baja el número de deserciones en el nivel primaria.

Los motivos más frecuentes para que un alumno deje la escuela se debe al cambio de trabajo de los padres y cambio de domicilio dijo Eduardo Velázquez Hernández, “En este año tenemos menos deserción que el año pasado, ha habido actividades extraescolares que han realizado los profesores y que ha permitido que no tengamos una deserción como en otros años, en años anteriores hemos tenido un 2 o 3 por ciento en este año se reduce a 1 es muy mínimo lo que hemos tenido”.

Además, el subsecretario de Educación recordó a los padres y madres de familia que el 15 de febrero vence el plazo para la preinscripción de sus hijos a primer grado de secundaria, “Todavía tenemos algunos días, deben acudir a la escuela más cercana, destacar que no tiene costo el que se preinscriba para hacer este examen”.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Federal del Consumidor y Petróleos Mexicanos llevaron a cabo la semana pasada un operativo para la suspensión de actividades de siete gasolineras que presuntamente presentaron irregularidades en la comercialización y despacho de combustibles, así como diversas inconsistencias fiscales.

Estas gasolineras se encuentran ubicadas en Buenavista y Maravatío, Michoacán; Ecatepec de Morelos y Malinalco, Estado de México; Agua Dulce, Veracruz; Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y Frontera Comalapa; Chiapas.

El objetivo de este operativo es brindar condiciones de certeza a los consumidores de combustible comercializado por Pemex a través de sus franquiciatarios, así como combatir el mercado ilícito de gasolina, la evasión fiscal, el lavado de dinero y el fraude comercial Es adicional a las acciones que realiza la PROFECO para garantizar el despacho de litros de a litro por todo el país.

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal brindaron el apoyo necesario para garantizar la seguridad del personal en todo momento, con pleno respeto a los derechos humanos.

Estos operativos son resultado de la colaboración interinstitucional y serán de carácter permanente. Seguiremos trabajando para abatir la comercialización ilícita de productos petrolíferos que afecta sensiblemente a la comunidad y a las finanzas nacionales.

El pronóstico de escases de lluvia y la baja en el nivel del rio Grijalva dado por la CONAGUA ha encendido las alertas en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ante el próximo periodo de estiaje.

Le han pedido al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado diseñe estrategias para afectar lo menos posible a las familias capitalinas dijo Gloria Trinidad Luna Ruiz, ”Efectivamente va a ser un año muy difícil, tenemos la temporada de estiaje es muy severa, informar a la ciudadanía a que ahorremos el agua que tenemos que la cuidemos y no la desperdiciemos porque la verdad cada vez se está volviendo más problemático y tenemos que entender que hay que racionalizar, hay colonias que se les da agua una vez a la semana, dos veces a la semana pero no es que el ayuntamiento quiera hacer un mal trabajo sino el estiaje es muy fuerte”.

En lo que va del año cerca de 95 millones y medio de pesos ha captado el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez por diversos impuestos informó Cristina Palomeque Rincón, tesorera Municipal, ”El total de impuesto recaudado en el año es de 95 millones 453 mil 037 pesos con 20 centavos el cual está integrado por 87 millones 381 mil 115.09 de predial, de traslado de dominio 6 millones 165 mil 752 .03; otros productos un millón 906 mil 190.08; derechos 5 millones 643 mil 826 .70; de productos un millón 522 mil 241.51; de aprovechamiento dos millones 667 mil 452.30; ingresos extraordinarios 315 mil 432.68 los prediales corresponden a un número de 81 mil 441 predios”.

La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones en Chiapas precisó que con la inversión de 323 millones 543 mil pesos anunciada la semana pasada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Gobierno del Estado, se desarrollarán obras de infraestructura en comunidades indígenas de 39 municipios de la entidad.

La SOPYC aclaró que dichos recursos, en donde la CDI presenta una mayor inversión económica, serán ejercidos durante el 2017 únicamente en proyectos de agua potable, drenaje y caminos en un total de 93 comunidades originarias de diferentes regiones.

La dependencia advirtió que el acuerdo firmado con la CDI en un acto celebrado en el Centro Ecoturístico Las Guacamayas, no incluye la construcción de calles ni apoyos a proyectos de desarrollo turístico como incorrectamente se ha señalado en redes sociales.

Asimismo, se informó que en el año 2016 se invirtió en mezcla de recursos SOPYC con la CDI la cantidad de 455 millones 912 mil pesos en 126 obras en 108 localidades de 48 municipios indígenas.

Mediante un comunicado la SOPYC precisa que es una dependencia estatal al servicio de la sociedad, dispuesta a despejar dudas y aclarar diferentes situaciones, por lo que invitó a habitantes de comunidades indígenas, así como a representantes de organizaciones indígenas a acercarse e informarse de los programas y proyectos que impulsan las autoridades federales, estatales y municipales para su beneficio.

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez tiene un nuevo Secretario de Desarrollo Urbano.

El presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor nombró a Jorge Alberto Colmenares como Secretario de Desarrollo Urbano en sustitución de Roger González Castellanos a quien dejó como su asesor.

Habitantes de Tecpatán tomaron la presidencia municipal y quemaron mobiliario y equipo, están encabronados e inconformes por la mala administración del presidente Armando Pastrana Jiménez, exigen servicios de agua, drenaje, alumbrado, falta de obras, inseguridad y recolección de basura.

Creo que la siempre inteligente y guapa Paty Conde Ruiz debe pedir la intervención de la Secretaria de Gobierno y ayudar al inútil presidente que nada más salió bueno para meterle el diente al presupuesto ya es su segunda vez que ostenta el cargo de presidente municipal y así se diluye sus anhelos de ser diputado.

