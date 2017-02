Rumbo Político

Nuestras más sinceras condolencias a nuestro amigoRafael Guillen Domínguez y a su familia por el deceso de su hermano Luis Antonio Guillen Domínguez. Quien fuera víctima del lamentable accidente ocurrido en la comunidad De Betania, hace escasos días, un abrazo solidario.El día de ayer el señor Antonio Alejandre Tarello, hermano de mi señora madre fue recibido por Dios en su eterna Morada, el próximo sábado sus cenizas serán colocadas en el espacio que la familia tiene destinado en el panteón general de la Ciudad de Toluca, esperamos estar por ahí. Más que un tío fue mi hermano mayor, descanse en paz.

Lo que nadie recuerda.

Guillermo Santiago el joven diputado de MORENA que acaba de saltar a la luz pública como defensor de los que menos tienen, fue hace no muchos años impulsor de un paro en la UNACH, apoyado por algunos alumnos de humanidades.

Con lo que Memito no contaba ni esperaba es que el grupo mayoritario de las diversas facultades de esa universidad los fueron a desalojar del portón de ingreso de la institución, y hasta sus cosas dejaron ahí tiradas a ver a los alumnos de ingeniera llegar decididos a desalojarlos, pegando la graciosa huida antes que la apasionada entrega.

Maestros de la CNTE responsables de los hechos violentos en Tecpatan.

La violencia en la cabecera municipal de Tecpatán tiene como impulsores a un grupo de maestros de educación indígena pertenecientes a la siempre conflictiva CNTE, según lo denuncio el alcalde ese municipio; Armando Pastrana Jiménez, en una conferencia de prensa en donde hablo de los desmanes que un grupo de los llamados “independientes” realizaron el pasado lunes.

Según el alcalde Pastrana Jiménez el grupo que realizó actos vandálicos comandados por maestros de la Sección 7 del SNTE y algunos de Telesecundarias,

que se dicen abanderan causas sociales pero que en la realidad buscar desestabilizar ese municipio y otros más de esa región conocida como Mezcalapa; en lo que parece ser una consigna bien diseñada de la CNTE parta desestabilizar el estado.

A la vez que denuncio que los maestros desestabilizadores no sonnativos de ese municipio y que llegaronprocedentes de municipios comoIxtapa y otros donde la violencia es su característica.

En esa óptica creemos que los desestabilizadores han de ser egresadosde la Normal Rural Mactumatza, o de la Jacinto Kanek que hoy son semillero de desestabilizadores y no de educadores.

Pero bueno lo cierto es que, Armando Pastrana Jiménez, desmiente las versiones que han dado a conocer los voceros de la maldad que acompañan a los desestabilizadores sociales; ya que estos manipulan los hechosocurridos el pasado lunes, buscandogenerar caos y desorden.

Apoyado por su cabildo y organizaciones sociales de ese municipio el presidente municipal constitucional dejo en claro que su gobierno no tolerara

el acoso, el chantaje y la amenaza de este grupo de desestabilizadores sociales entre los que se encuentra un grupo mínimo que se niegan a pagar

tanto la energía eléctrica, así como el impuesto predial y lo peor llaman a la desestabilización de esos municipios netamente ganaderos.

Los delincuentes no se midieron destruyeron el palacio municipal; el modulo del SNIIGA que da servicio a los ganaderos de la región; al igual que la supervisión escolar (verdadero botín de los maestros de la Sección 7 que encabeza la revuelta) y el juzgado municipal.

Y aunque ya se presentó la denuncia penal respectiva es necesario que ahora las autoridades procedan cintra los vándalos que no se miden en dañar los ciudadanos de ese municipio, no se puede cerrar los ojos y negar justicia a ese pueblo que fuera agredido por un grupo de vándalos comandados por maestros revoltosos.

La aplicación de la ley ante tantos excesos no hay más, así las cosas.

Capacitan a personal del IEPC sobre la ENCCIVICA Con el fin de fortalecer sus competencias para una difusión efectiva de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas asistió al “Taller para la impartición de la ENCCIVICA”, realizado por la Junta Local del Instituto Nacional Electoral.

Jorge Anaya, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE y facilitador del taller, destacó que la ENCCIVICA exige un proceso previo de socialización de la misma para construir un “piso común” de conocimientos que les permita a las personas ser eficaces y eficientes en su difusión ante diferentes sectores de la sociedad.

Por ello, al taller acudió todo el personal que será multiplicador de la ENCCIVICA, “una herramienta que deben conocer quienes trabajan en órganos electorales”, aseveró Carolina Zenón, Directora de Capacitación y Educación Cívica del IEPC.

La Estrategia Nacional de Cultura Cívica busca fortalecer la cultura democrática en México mediante la apropiación del espacio público por parte de las y los ciudadanos, sobre tres ejes estratégicos: verdad, diálogo y exigencia.

Actualmente, de manera coordinada INE e IEPC trabajan en la etapa de promoción y difusión, incluyendo visitas a escuelas y universidades.

Municipios y algo más.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio a conocer que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), hace recorridos por las zonas afectadas por falta de agua en esta temporada de sequía, implementando el Plan Emergente de Abastecimiento de Agua, empezando por los lugares más afectados como la colonia San José Terán.

Estas acciones son parte del cumplimiento del Ayuntamiento capitalino con los vecinos de San José Terán, luego de realizar una minuta de acuerdos con el SMAPA, con la inalidad de determinar y evaluar elestado actual de la red de drenaje, lo que permitirá proyectar acciones a seguir. Así las cosas.

Que Puerto Madero se ha visto beneficiado con obras de electrificación, agua potable y tomas domiciliarias; tal y como lo anunció el presidente, Neftalí Del Toro Guzmán el desarrollo en materia de infraestructura llegará a más colonias, ejidos y cantones…En momentos de incertidumbre e incredulidad por la clase política y luego de rechazar a políticos con discursos populistas y demagogos, la población de las regiones Costa y Soconusco dieron el visto bueno a los planteamientos del diputado federal por Chiapas, Emilio Salazar Farías, al plantear importantesobras de infraestructura que conecten con los mercados de Centro y Sudamérica. Al reunirse con empresarios, campesinos y diversos representantes de los sectores productivos de la Frontera Sur, el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Congreso de la Unión planteó en las diversas mesas de trabajo sostenidas, la rehabilitación y modernización del libramiento Sur de Tapachula, principal acceso de las importaciones de bienes y servicios de los mercados hermanos del sur… victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 961 11 714 19 visita el blog; http://rumbopolitico.

