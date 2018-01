Ángel con Diabluras

Vaya ciclón político el que se vive en Chiapas por el asunto de las candidaturas a la primera Magistratura.

Líderes del PVEM y el PRI con el visto bueno de los Pinos decidieron que la eventual alianza en la que se incluye al PANAL la encabece Roberto Albores Gleasón.

Esta decisión dada a conocer el mismo viernes por la noche en la Ciudad de México a Eduardo Ramírez Aguilar puso furioso al Jaguar Negro y de inmediato manifestó su inconformidad a través de Facebook.

El sábado en la mañana 14 de los 16 diputados locales que componen la fracción del Tucán en el Congreso del Estado anunciaron su renuncia al PVEM y se declararon independientes y en breve decidirán a qué partido se acogen.

Si se da está renuncia y se mantienen firmes y no flaquean estás mujeres y hombres también perderán la oportunidad de ser candidatas y candidatos a la diputación federal como la cuñada del Pijuy y otros en las candidaturas a las presidencias de Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Comitán y Frontera Comalapa por ejemplo.

Estuve en la conferencia y vi que los representantes populares varones no dieron el ancho y dejaron que las mujeres hablaran, los vi temerosos y no muy de acuerdo con sus renuncias.

En elecciones anteriores el PEJE dijo que si para ganar la presidencia de la república debería de sentarse con Elba Esther Gordillo no aceptaba y ahora a todos los que renuncian a otros partidos los recicla.

Se ha llevado del PRD como el señor de las ligas Bejarano, Padierna, del PT a Manuel Bartlett, del PRI a Durazo y ya les mandó a decir a los rebeldes del VERDE que son bienvenidos en MORENA.

El domingo ERA concentró a miles de simpatizantes de diversas regiones del estado y anunció su ruptura con el PVEM y dijo que dará la pelea por la reivindicación de la política.

La mañana ayer en el noticiero de Carlos Loret, el presidente nacional del Verde Ecologista, Carlos Puente aclaró que no le aceptaba la renuncia a ERA ni a los otros 15 legisladores y además negó que la candidatura este definida y dijo que el Verde construirá un acuerdo con reglas claras con el PRI, PANAL, “Vamos a construir un acuerdo de coalición, con reglas claras de participación”.

Mientras Enrique Ochoa Reza titular del PRI Nacional envió como delegado del CEN del PRI, a un tipo duro como Luis Enrique Miranda Nava quién desde el domingo está en Chiapas.

El compadre de Enrique Peña Nieto es un hombre de carácter difícil y es la representación directa del presidente Peña, le tendrá que bajar porque Julián Nazar Morales es también hombre franco y dice las cosas como son no las maquilla.

La Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI en Chiapas registró a Roberto Albores Gleasón como único aspirante a precandidato a Gobernador, y hoy martes dictaminará si cumple o no con los requisitos que marca la convocatoria, la cual fue abierta para todos los que aspiraban a ocupar ese espacio, para contender en las elecciones del primero de julio de este año.

Durante el tiempo establecido reglamentariamente para el registro, se contó con la presencia de los notarios públicos 148 Roberto Joaquín Montero Pascacio y 183 Wenceslao Camacho Pimienta, quienes dieron fe de los hechos, así como todos los integrantes de la Comisión.

Los requisitos solicitados es contar con una carta de adhesión o de apoyo de cuando menos tres de los siete sectores y organizaciones priístas, el 25% de los 650 consejeros políticos estatales, el 10 por ciento de los militantes del partido y el 25 por ciento de los comités municipales.

Si no se concreta la alianza del PRI-PVEM, ERA sería nominado por el Verde como su candidato mostró fuerza y que no está manco.

Aquí el problema es que MAVECO está en un predicamento porque nada más tiene por tomar dos sopas o cumple el acuerdo del 2012 para que RAG sea candidato o sigue moviendo las cosas para que su hermano ERA consiga la candidatura.

Es todo un achigual porque también se dice que Fernando Castellanos Cal y Mayor ha sido aceptado para encabezar la primera fórmula al Senado por MORENA-PT-PS, mientras que Roberto Rubio iría por el PVEM y su eventual alianza con el PRI.

Si no se compone este asunto el ganador de todo este desgarriate entre rojos y verdes será sin duda Rutilio Escandón Cadenas que sube sus bonos para ser gobernador con la alianza de MORENA-PT Y PS porque el carranqueño pian pianito ahí la lleva.

No hay que perder de vista a Enoc Hernández Cruz que puede dar la sorpresa pues ha hecho del Partido Mover a Chiapas un trabuco que no necesita vejigas para nadar y el jiquipilteco es un as en el mazo que mueve MAVECO, que solo él entiende su juego.

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado giró la invitación al inicio del Curso – Taller sobre el proceso de entrega y recepción, mediante el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal versión 2018, dirigido a alcaldes y servidores públicos municipales del estado.

El evento se llevará a cabo el martes a las 9:30 horas en el Instituto de Administración Pública, ubicado en Lib. Norte Poniente número 2718, Fraccionamiento Laderas de la Loma.

Ayer se les vio desayunando en alegre plática el ex gobernador Pablo Salazar y Francisco Rojas Toledo.

¿Estarán haciendo alguna estrategia de alianza estos dos políticos? Lo que sí es seguro digo yo es que no pudieron evitar tocar el tema de lo que ocurre en el Partido Verde Ecologista de México y la inscripción de Roberto Albores Gleasón como candidato del tricolor.

Las miradas de los comensales no se apartaban del doctor marzo y del candidato independiente al senado.

