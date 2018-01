Tasa de desempleo cerró 2017 en 3.4%: Inegi

Ciudad de México l México cerró 2017 con un total de un millón 830 mil 793 trabajadores desocupados y 3 millones 613 mil 99 trabajadores “subocupados”, es decir que pese a estar empleados, tienen necesidad de trabajar y tiempo para laborar más horas, revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este día.

El organismo precisó que durante diciembre de 2017, los mexicanos desocupados, referidos a quienes no trabajaron ni siquiera una hora a la semana, representaron el 3.4 por ciento de la población económicamente activa (PEA), que a su vez está conformada por el 59.1 por ciento de la población de 15 años o más que está ocupada o busca hacerlo.

La tasa de desocupación nacional de 3.4 por ciento del mes pasado resultó menor tanto en términos mensuales como anuales, es decir comparada con el 3.5 por ciento registrado en noviembre y el 3.7 por ciento de diciembre de 2016. El 79.9 por ciento de la población desocupada a nivel nacional cuentan con estudios de nivel medio superior y superior y el restante 20.1 por ciento no habían concluido la secundaria.

Sin embargo, la tasa de subocupación subió de 6.8 a 7.2 por ciento entre diciembre de 2016 y el mismo mes de 2017, es decir 0.4 puntos porcentuales más mientras, y respecto a noviembre aumentó 0.2 puntos porcentuales. También en este caso, el mayor porcentaje de subocupados está concentrado en las personas con más instrucción porque 63.1 por ciento cuentan con estudios de bachillerato y universitarios.

Aumentaron de 12.9 a 16.4% las condiciones críticas de ocupación

La desocupación se elevó a 3.8 por ciento de la PEA en las 32 principales zonas urbanas del país, aunque fue menor tanto a nivel mensual como anual en 0.2 y 0.7 puntos porcentuales, respectivamente.

La ENOE contiene otros indicadores que más allá del número de empleos registrados, detallan la situación o calidad del trabajo en México como “las condiciones críticas de ocupación” que subió a 16.4 por ciento en diciembre anterior, en contraste con el 12.9 por ciento que registró un año antes.

El Inegi define dichas condiciones como aquellas que son “inadecuadas desde el punto de vista del tiempo de trabajo, ingresos o una combinación insatisfactoria de ambas y que resulta particularmente sensible en las áreas rurales del país. Involucra a personas que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones o los que trabajan más de 35 horas semanales pero con ingresos menores al salario mínimo y también las que trabajan más de 48 horas pero ganan hasta dos minisalarios”.

Además, 56.8 por ciento de la PEA son trabajadores “laboralmente vulnerables” (tasa de informalidad laboral 1) porque su vínculo laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, laboran en micronegocios informales, en agricultura de subsistencia o también en establecimientos formalmente establecidos pero cuyos patrones incumplen con la ley al no proporcionarles seguridad social. La cifra aumentó 0.2 puntos más que un año antes aunque se mantuvo en el mismo nivel que en noviembre.

Los resultados de la encuesta también detallan que “la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa (tasa de ocupación en el sector informal 1)”, representó el 26.5 por ciento en el último mes del año pasado, menor al 26.8 por ciento de noviembre e igual a igual mes del año pasado.

Desocupación en los estados

En 14 estados la tasa de desocupación en diciembre fue superior al promedio nacional. Los mayores porcentajes corresponden a Tabasco ( 6.7 por ciento), Querétaro (4.7 por ciento), Ciudad de México (4.6 por ciento), Estado de México (4.1 por ciento) y Tamaulipas (4 por ciento). En contraste, sólo tres entidades reportaron una tasa de desocupación menor a 2 por ciento de su PEA: Guerrero (1.5 por ciento), Yucatán (1.7 por ciento) y Oaxaca (1.8 por ciento).

Entre los hombres, la desocupación subió en diciembre a 3.4 por ciento cuando un mes antes fue de 3.2 por ciento pero bajó 0.2 puntos porcentuales en términos anuales y la desocupación en las mujeres también fue de 3.4 por ciento pero bajó respecto a la tasa de 4.1 por ciento de noviembre y de 3.9 por ciento de un año antes. (Fuente/Afp)