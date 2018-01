Al Son del texto  

Muy seguramente no son pocos funcionarios de los niveles de gobierno en Chiapas que esperan la oportunidad para acercarse a los que sean los ungidos en frentes y coaliciones, para ver en qué pueden ayudar, más cuidando su espalda y asegurando su futuro aun el riesgo de caer en delito.

En esto bien haría el gobernador del estado, Manuel Velasco, en advertir que a ninguno pillado en una acción como esa va a ayudar, porque no son pocos los que se amparan en que tienen la venia del mandatario cuando no de sus más cercanos.

Tenemos claro que no sería la primera vez que se dieran estas denuncias y desde luego, que muchas son falsas en busca de resonancia por no pocos de los aspirantes con menores posibilidades, pero es por eso que los que queden al final de cuentas, no se enloden con malos funcionarios que buscan comprometerlos e igual exhibirlos, como le hicieron a la diputada Corona de Morena en las elecciones estatales de Veracruz, a la que según le entregaron medio millón de pesos para apoyar a Andrés Manuel López Obrador.

Es sabido que los aspirantes, aparte de lo que reciben de sus partidos como prerrogativas de campaña, pasan su charola por grupos y gentes de poder y dinero, con los que adquieren un compromiso tácito y, desde luego, tendrán que correr el riesgo a que sean filmados como es la mora ahora en día, y sean exhibidos en caso de no cumplir con los compromisos que esos señores y señoras del dinero sí le hacen cumplir a sus financiados.

Ya conocimos que el tribunal electoral desechó la iniciativa cameral de reducir el presupuesto a los partidos políticos so pretexto de apoyar a los damnificados del sismo del 7 de septiembre, porque ya no pueden darse cambios a la legislatura de referencia que dio como resultado los presupuestos electorales, si no se dan 90 días antes de iniciado el proceso electoral.

Igual se conoció que, de lo solicitado por el IEPC chiapaneco, pues le llegó con un 40 por ciento menos, lo que sorprendió a no pocos consejeros que la pensaron que, por ser renovación de gobierno, se usaría el derroche para asegurar el triunfo como sea del verde ecologista que, al final de cuentas, parece que o tendrá que ir solo o aceptar la candidatura del priista Roberto Albores como candidatura propia.

Así que, en la disputa por Chiapas oficialmente hay menos dinero y habrá que estar muy atentos los obligados por ley a ello, sobre el origen de dinero de donaciones y apoyos tanto a partidos como a candidatos.

Al Son que me toquen

Claudia Sheinbaum de Morena, Alejandra Barrales del PRD, son pre candidatas a gobernar la ciudad de México, y María Elena Orantes ya lo es por Chiapas por el partido Movimiento Ciudadano.

Igual Geogina Trujillo Zentella es la pre candidata priista para el gobierno de Tabasco, y la panista Martha Erika Alonso, por el estado de Puebla, si otra cosa no pasa en la conformación del frente por esa entidad.

Aparte de las posibles independientes en caso de llenar los requisitos, observamos que, en nueve entidades a renovar gobernador, solo en cuatro se da apertura a las mujeres, dos de ellas apoyadas por el frente, una por el MC y otra más por Morena.

Mínimo habrá una veintena de candidatos a gobernador y solo cuatro son mujeres –pues una está en veremos en Puebla-, por parte de los partidos políticos.

Así la paridad.