A ver qué sale

El pasado sábado dio inicio el proceso electoral en Chiapas, y en el ámbito nacional empezó el registro de precandidatos independiente a la presidencia de la República ante el INE.

Muy aparte de la idea que tienen los gobernados de la administración pública y la clase política, el elector mexicano que va a las urnas se ha tornado desconfiado y su presencia crece, por lo que consideran es inútil sufragar ante gobiernos que no dan respuestas satisfactorias no solo a las demandas populares sino sociales, que comprenden seguridad y empleo, por ejemplo.

A todo esto se integra un saqueo por no pocos ex gobernadores ante la fragilidad de los candados para que éstos, incluso alcaldes, puedan hacer uso discrecional de los recursos.

Así, el descrédito y demás acumulados han propiciado que el abstencionismo sea cada vez mayor, y ello fue supuestamente lo que motivó la autorización de independientes hasta para legitimar la elección, con una mayor votación.

Pero esa desconfianza existente puede impedir también que, los ciudadanos le den su firma y número de folio a los aspirantes independientes que tienen que reunir 900 mil firmas cada uno como aval de que tienen seguidores, para que el INE les de paso.

No la tienen fácil, menos en las entidades en dónde los gobiernos no han hecho bien las cosas o no han logrado lo prometido a sus gobernados.

Related