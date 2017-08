Festival Internacional Cervantino, la “joya” de México: Diez-Martínez Franco

Ciudad de México l Asistir al Festival Internacional Cervantino (FIC) es una experiencia que no se limita a conocer una propuesta musical, de artes plásticas o escénicas, “es vivir una situación y la adrenalina al caminar por las calles de Guanajuato, conocer los espectáculos callejeros y descubrir lo que sucede dentro y fuera de los teatros y otros recintos”, aseguró su directora, Marcela Diez-Martínez Franco.

En entrevista, la también directora de Promoción y Festivales Culturales, de la Secretaría de Cultura de México, destacó que aunque el FIC trae espectáculos que giran por otras ciudades del país, ahí no se vive la situación real del festival, “lo bonito es vivirlo. Por eso, y porque la programación es extraordinaria, para todos los gustos, todos los públicos y todos los presupuestos”, anotó.

Al respecto, la responsable del festival más importante de Latinoamérica dijo que el FIC pone énfasis en atender a las familias y a sus principales miembros, los niños y las niñas, por lo que “tener espectáculos para los jóvenes es otra prioridad, bajo la conciencia de que son las familias y los jóvenes a quienes hay que llevar a los espectáculos en vivo, con lo que formamos nuevos públicos sobre las realidades artísticas y culturales del mundo”.

Apasionada de su trabajo, y convencida de lo que la difusión del arte y la cultura que se genera en el planeta puede hacer por las sociedades del mundo, dijo trabajar sin conocer el significado de la palabra “cansancio”, porque desea que el FIC siga siendo “la joyita que posee México, y que los mexicanos la sepamos guardar y conservar como algo valioso que hemos ido construyendo a lo largo de 45 años”.

Subrayó que si los mexicanos en su conjunto reconocen la perla que como nación tienen, el festival seguirá creciendo y mantendrá su reconocimiento mundial. El FIC, añadió, “es motivo de orgullo para este país porque no todas las naciones tienen un festival de esta magnitud, ni en días de programación, ni en variedad de bellas artes, ni en calidad artística, ni en la accesibilidad para la generalidad de sus ciudadanos”.

Sostuvo que conoce el FIC desde hace muchos años, y se siente en su casa, y al asumir la Dirección General, luego de ser directora de Programación durante cuatro años en la pasada administración, no llegó a descubrir nada porque simplemente ya estaba dentro; no hubo sorpresas, aunque este cargo tiene otro tipo de responsabilidades.

En ese sentido, agradeció a la titular de la Secretaría de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, la confianza que depositó en ella al nombrarla, en enero pasado, titular de la Fiesta del Espíritu, y si bien comenzó a realizar actividades que antes no hacía, su entusiasmo por el quehacer de programación no ha disminuido un ápice. Además, tenía claro que los programas sociales del FIC debían mantenerse, por ser buenos.

“La parte social del FIC ha crecido mucho porque, además de ser un lineamiento desde la Secretaría de Cultura, hoy todos estamos conscientes de que la cultura es la vía para que todos los ciudadanos tengamos una mejor vida y una posibilidad de reflexión sobre lo que sucede dentro de nosotros mismos, en nuestro país y el resto del mundo; Cervantino para todos y otros programas del FIC llegan a las comunidades donde a veces ni piso tienen”, señaló.

Del 11 al 29 de octubre, el XLV Festival Internacional Cervantino tendrá a Francia y al Estado de México como país y estado invitados de honor, respectivamente. Su programa incluye 72 óperas, recitales y conciertos; 14 exposiciones dancísticas; 27 obras teatrales, y 29 exposiciones.

Igualmente, 77 actividades académicas, cinematográficas, literarias y formativas a cargo de mil 862 artistas nacionales y 632 internacionales, así como 125 compañías y solistas. En 30 espacios escénicos, la experiencia cervantina 2017 ofrecerá 19 días de actividades, 34 países participantes, 220 expresiones de arte y cultura, y dos mil 494 artistas en escena.

Todo ello será gozado por al menos 420 mil asistentes, además de un estimado de 200 millones de accesos multipantalla; habrá 525 funciones del programa Cervantino para todos, 163 de ellas en Guanajuato y 100 más en otras sedes extensiones del FIC.

Las cifras históricas indican 112 mil 500 creadores y 22.5 millones de asistentes en las pasadas 44 ediciones. En la ciudad de Guanajuato, fundada en 1546, Enrique Ruelas creó en 1953 los Entremeses Cervantinos, que en 1972 se convirtió en el Festival Internacional Cervantino.

Además, en 1988 Guanajuato fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y para 2005 la ciudad fue declarada Capital Cervantina de América por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Finalmente, Marcela Diez-Martínez Franco dejó ver que la huella que desea dejar en el FIC, cuando su gestión llegue a so término, es dejar en la mente y el corazón de todos los mexicanos que “el FIC es un gran festival, internacional e interdisciplinario, así como una institución sana en todos los sentidos, en sus propuestas, en su manera de funcionar y de tratar muy bien a su gente; si lo logró, el trabajo habrá servido”, rubricó. (Fuente: Notimex)

