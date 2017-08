Rumbo político

Víctor M. Mejía Alejandre

Como por arte de magia

Todo parece ser que como Madrake el mago con un simple pase de manos y a la voz de abracadabra pata de cabra; en la Fiscalía General del Estado resolvieron el caso del asesinato del líder de la MOCRI Andrés Jiménez Pablo; en la figura del ciudadano José Francisco González Zebadúa, quien es otro de los ciudadanos al que esa agrupación les ha invadido sus propiedades y dañado en su dignidad sin que las autoridades hagan nada por rescatarles sus propiedades.

No me quedan claro las pruebas y evidencias que tiene la Fiscalía General del Estado para culpar a José Francisco González Zebadúa, como ya culpable, no presunto como se acostumbra del asesinato del invasor de tierras y violador de leyes Andrés Jiménez Pablo el boletín fue claro “Resulto el asesinato de Jiménez Pablo”

Queda la impresión que La gente del fiscal al parecer optó por lo más fácil que es echarle el guante a un ex servidor público como José Francisco González Zebadúa, a quien la MOCRI le invadió su rancho en Berriozabal espacio donde según el boletín fue capturado aunque el autor pudieron haber sido ciento de ciudadanos que han sufrido los abusos de este sujeto y de su organización una de las más violentas de Chiapas y que al parecer cuenta con el apoyo de las autoridades a que no se procede en contra de la misma.

González Zebadúa, trabajó en el sexenio de Pablo Salazar a las órdenes de Rubén Velázquez y también en el de Juan Sabines, por lo que su detención más bien suena a venganza política como las que acostumbra el fiscal, recodemos a Mariano Herran y al Mismo Pablo Salazar, más claro ni el agua estamos viendo quizás una vendetta, pero también queda claro que hay protección a los delincuentes de las organizaciones sociales ¿alguien lo duda? así las cosas.

Hasta octubre inicia el periodo electoral en Chiapas no se adelanten.

Seguramente este pensamiento del maestro Jesús Reyes Heroles deben de ser entendidos por los aspirantes a un cargo de elección el próximo año; “Se puede ser político sin dominar todos los apetitos; pero no se debe ser político sin dominar, vencer, el apetito de la riqueza” ya que muchos de ellos junto con los sátrapas que lo acompañan tal parece se están preparando para vaciar las arcas gubernamentales en su beneficio propio.

Las ambiciones de poder hacer perder el piso más que a los aspirantes si a muchos de sus seguidores, quienes ya se ven lo mismo en campaña triunfadora que en la gubernatura; peor aún el pasado fin de semana muchos descalificaron a algunos aspirantes supuestamente luego de que el gobernador del estado les jalo las orejas a varios de ellos y los llamo a quedar fuera del proceso para elegir a su sucesor. ¡Hágame usted el favor que imaginación!

Ciertamente son muchos los llamados pero pocos serán los elegidos para ver su nombre escrito en las tarjetas electorales y eso aún está por decidirse y aunque son muchos los pregoneros de la maldad que gritan a los cuatro vientos que ya están fuera de la jugada lo mismo a José Antonio Aguilar Bodegas, quien cumple en tiempo y forma con su labor que tiene encomendada en la SECAM y espera con paciencia los tiempos por venir y que decir de las descalificaciones que hacen en contra Roberto Albores Guillen; hay que ambos gozan e cabal salud y esperan los tiempos por venir ambos tienen posibilidades ¿o no?.

A Eduardo Ramírez Aguilar algunos lo dan por muerto y enterrado pero también otros le hacen el flaco favor y ya lo anuncian como gobernador a partir del 2018, como si fueran alquimistas y leyeran el futuro, lo cierto es que está trabajando para labrarse un futuro y tiene derecho a ello sin duda alguna.

Los tiempos electorales están por venir y nadie de los aspirantes los está adelantando eso está claro, no se me adelanten, y es que en la política como en el atletismo el que pisa la raya o se adelanta es descalificado, al tiempo y a los tiempos, así las cosas. Así las cosas.

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, manifestó que, ante el reclamo de la ciudadanía por una mayor seguridad en sus demarcaciones territoriales, sobre todo en la frontera sur, el Congreso del Estado aprobó dos iniciativas en materia de seguridad: de combate al pandillerismo transnacional y de combate al microdelito.

Éstas, que reforman el Código Penal del estado de Chiapas, fueron aprobadas en sesión extraordinaria y presentadas en su momento, por Eduardo Ramírez Aguilar.

Allá Talismán, municipio de Tuxtla Chico, en la frontera con Guatemala, Eduardo Ramírez señaló que la primera de estas iniciativas nace a partir de las frecuentes demandas de la población en esta zona fronteriza, respecto al incremento de la inseguridad por la presencia de bandas delictivas como la Mara Salvatrucha, por poner un ejemplo.

El pandillerismo por sí es un delito y siempre ha estado tipificado en Chiapas, explicó Eduardo Ramírez.

No obstante, de lo que se trata es que si luego de una investigación y análisis realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se encuentra que quien cometió el delito pertenece a una pandilla transnacional, se agravará la pena hasta en una mitad más del delito que haya cometido. Así o más claro el mensaje a la delincuencia, así las cosas.

Con el firme objetivo de salvaguardar la vida y patrimonio de los tuxtlecos, el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor, en compañía del director General del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua Chiapas, Juan Gabriel Limón Lara, supervisó los trabajos de muros de gavión, reposición de zampeado, extracción de material pétreo, construcción de rampas de acceso y desazolve del río Sabinal y sus afluentes. Durante el recorrido, Fernando Castellanos destacó que con estas acciones se cumple una de las demandas más sentidas de la población y “nos prevenimos de posibles daños ocasionados por las precipitaciones, pues históricamente sabemos que septiembre es el mes más lluvioso del año”… Para dar seguimiento y atención a las diversas colonias de la Perla del Soconusco, el presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, supervisó los avances de los trabajos de rehabilitación del sistema de alumbrado público, en donde instruyó a la Secretaría de Infraestructura del Ayuntamiento dar seguimiento a los reportes de las familias que habitan en el Fraccionamiento San José El Edén. El personal del Departamento de Alumbrado y Bacheo de la Secretaría de Infraestructura Municipal se trasladó a dicho centro poblacional ubicado al sur- oriente de esta ciudad, en donde inició la rehabilitación de luminarias en diversos sectores para garantizar la seguridad de los habitantes.

Organismos de defensa de Derechos Humanos denunciaron al diputado federal Guillermo Santiago quien está generando conflictos comunitarios entre diversas regiones de Chiapas con intención de posicionarse políticamente de cara al proceso electoral 2018.

Organismos de defensa de Derechos Humanos denunciaron al diputado federal Guillermo Santiago quien está generando conflictos comunitarios entre diversas regiones de Chiapas con intención de posicionarse políticamente de cara al proceso electoral 2018.

En voz de Sinar Corzo, comisionado del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos de Arriaga "El Coloso de Piedra" explicaron que el legislador está poniendo en riesgo la vida de cuidados y líderes sociales, así como defensores de Derechos Humanos en diversas zonas del estado, como ocurre actualmente en las Regiones Costa y Altos. En una denuncia pública manifestó su preocupación, pues dijo tener reportes de diversas regiones del estado donde el legislador ha violentado demandas populares, aliándose con grupos "de choque" para chantajear a las autoridades estatales evidenciando sus intereses electorales. Además los verdaderos gestores sociales, temen por sus vidas, toda vez que los grupos del diputado Guillermo Santiago les han agredido y amenazado de muerte, según constatan denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado