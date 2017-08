Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

El presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas presentó ante el Pleno del Congreso del Estado su Quinto Informe de Labores.

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura y el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda estuvieron en el recinto donde el magistrado presidente informó de su tarea.

En otra entrega ampliaremos lo que trascendió del mensaje del doctor Rutilio.

En otras cosas me parece que si siguen sobrados y pensando como que la Virgen les habla en el pecado llevaran la penitencia, me refiero a los dirigentes estatales de MORENA.

Muy orondos se sienten y desde ahora creen que ocuparan puestos en el posible gabinete estatal del que gobernará a Chiapas a partir del 7 de diciembre de 2018 y nada está dicho que el triunfo sea para las huestes de Andrés Manuel

Me refiero a los que tienen en sus manos en el estado al Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, de AMLO o MALO, al señor Oscar Gurría Penagos y al secretario general, José Aguilar.

Ellos hicieron una repartición y colocaron como candidatas y candidatos a los que parecen ser puros cartuchos quemados, o simple y sencillamente no los conocen ni en sus casas, creen que la sola figura del PEJE los hará ganar presidencias municipales, los 24 distritos locales y las 13 federales nada más falso, y por supuestos las tres Senadurías dos por elección y una proporcional. Si ni la victoria del tres veces candidato a la grande está segura menos los demás puestos de elección popular.

Incluso los MORENOS que deberían de ver como sus aliados a los del Partido del Trabajo, deben cambiar sus relaciones porque eso de tratar con la punta del pie a las huestes de Beto Anaya no más no es correcto.

En MORENA creen que los integrantes del Comité Estatal del Partido del Trabajo, “apestan” políticamente; no sabrán LOS MORENOS… ¿O se hacen del tío lolo que cuando arranque el proceso electoral en una alianza total entre PT-MORENA será otra forma de elegir a sus candidatos? Podrá ser de manera directa o por consulta y ahí estará la bronca mama lucha.

Y aunque les duela los líderes en Chiapas de MORENA deben saber y reconocer que en el Partido del Trabajo hay más experiencia y visión, por eso no es casualidad que en la Ciudad de México desde esta semana la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, la señora Yeidckol Polevnsky, el presidente del PT, Alberto Anaya, el senador Oaxaqueño, Benjamín Robles y el comisionado Político Nacional el chiapaneco, Amadeo Espinosa Ramos, sostienen reuniones para corregir entuertos y analizan los términos de la Coalición que deberán presentar en su momento tanto al INE como al OPLE LOCAL.

Y es que a nivel nacional en septiembre arrancará el proceso federal y en octubre la estatal y aquí es donde se arrastra el lápiz y se realizan los amarres, los acuerdos para que no se les cebe nada. ¿Lo entenderán los señores Gurría y Aguilar? Yo creo que no. Están más enfrascados en querer ser candidatos el próximo año. Es decir, quieren comer venado sin antes afinar el rifle, cazarlo y cocinarlo.

No se debe de olvidar que el tema de los externos será otro ingrediente más de desencuentros entre MORENA. Porque en lo que son dimes y diretes podrían decidir postular a alguien que no sea militante de estos dos partidos políticos.

Y si allá en la Ciudad de México la famosa consulta o encuesta que nadie conoce sólo el PEJE, misma que darán a conocer hoy jueves se sabrá si la ungida por el dedo de Andrés Manuel para la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Capital del País es la Jefa Delegacional de Tlalpan, la señora Claudia Sheinbaum, para el jefe de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, o para el presidente de MORENA en la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama o para el senador Mario Delgado.

Muchos creen que el tabasqueño si decide con la cabeza se inclinará por el ex gobernador de Zacatecas, pero si es con el corazón entonces la que saldrá beneficiada por el dedazo disfrazado de encuesta será doña Claudia.

Y agárrense porque MONREAL tiene amarres y pláticas con Miguel Ángel Mancera para ir junto con el PRD, PT, MOVIMIENTO CIUDADANO, el PAN, el PVEM, PANAL y el PRI mismo para ir en un momento dado que no tenga la bendición del PEJE de ir Todos Unidos Contra MORENA. TUCOM.

Aunque el de MACUSPANA está acostumbrado a mandar y que los demás obedezcan sin chistar ahora se le va a complicar porque muchos y muchas le dirán no al Mesías Tropical así que lo que ocurra en el centro del país será una muestra de lo que irá pasando en diversas entidades como Chiapas.

Volviendo al tema local muchos no dieron por buena la encuesta dada a conocer por el Universal respecto al mejor posicionado de MORENA para la candidatura, el aún presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadena se colocó en un 32 por ciento, y su más cercano perseguidor registro 17 por ciento. Así que tío RUTI puede dormir tranquilo.

Ahora bien, el Partido del Trabajo propondrá al doctor Francisco Antonio Rojas Toledo como su candidato a la gubernatura, pero si no pega entonces el hijo de tío Valdemar iría a la Diputación Federal, Local o a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Así que Paquito sonríe porque en el PT encontró cobijo y los de Anaya saben que con todo y caja de zapatos el doctor marzo tiene simpatía entre el electorado.

Por otra parte, de manera callada y pian pianito el presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza dio pasos firmes para evitar la desbandada de cuadros y líderes del priismo chiapaneco.

Allá en la Ciudad de México sostuvieron una reunión todas las corrientes y grupos del tricolor en la que dejaron en claro que primero es el partido y después las personas.

Y casi hicieron una promesa de que chinchín el que renuncie y se cambie de color. En su momento veremos si esto es real o nada más fue para salir del bache.

El senador Roberto Albores Gleasón estuvo al frente de los priístas chiapanecos y quizás haya tiempo de sanar heridas, recomponer el camino y sumarse a una sola candidatura que permita al ex partidazo nominar candidato y ganar la gubernatura el próximo año.

Por lo pronto hay buenos comentarios que Juan Carlos Gómez Aranda, Mario Carlos Culebro Velasco, José Antonio Aguilar Bodegas, Arely Madrid Tovilla, Willy Ochoa, Julián Nazar, Roberto Domínguez Castellanos, Sergio Lobato, todos los diputados federales, locales y el Senador y las diversas fuerzas y liderazgos del tricolor den esa muestra de unidad.

También en el Partido Verde Ecologista de México dan muestras de dinamismo y levantan la mano para que el Tucán de Manuel Velasco Coello ponga candidato o se sume a una coalición. Con los rojos, morados, y los demás colores.

Excelente noticia que don Manuel Velasco Coello, Fernando Castellanos Cal y Mayor y el empresario Max inauguraron una parte de la plaza “Ámbar Fashión Mall” que se ubica en la zona oriente norte de Tuxtla Gutiérrez.

Durante su construcción generó miles de empleos y a partir de ayer mil directos y al menos seis mil indirectos.

Bien pensada la recuperación de esa zona, y no hay que ser mezquino para no reconocer lo que se hace bien y en lo que hoy se ubica el parque Chiapasionate antes era una zona abandonada, con un tufo a drenaje y ahora miles de familias tuxtlecas y no tuxtlecas han hecho suyo ese espacio de recreación y diversión.

Ahora bien, en el terreno cercano al Pumpushuti también era una zona peligrosa, desolada y solamente alguien visionario les dio una vuelta formidable a esos terrenos y que además le dan plusvalía a colonias como La Misión, Patria Nueva por ejemplo. Y baja la comisión de delitos en la zona.

Además, se conecta con los hospitales del ISSSTECH, ISSSTE, GÓMEZ MAZA y la Central de Abastos, por donde se le vea es un acierto en hora buena para MAVECO y Fernando Castellanos Cal y Mayor y por supuesto para los que ya tienen una fuente de trabajo que les da las prestaciones de ley.

Y palo que cachan al cerillo con un aumento de propiedades en la familia de su suegro y la del propio Ricardo Anaya.

El Universal documentó que la familia política del líder del PAN en 30 años pasó de tener de cuatro a diecisiete empresas, de seis inmuebles a 33 con un valor estimado en 308 millones de pesos.

El político blanquiazul calificó de “infamia” la nota y dijo ser víctima de amenazas de que darían a conocer este tipo de noticias por el asunto de la designación del Fiscal General de la Nación.

Culpó al gobierno federal y al PRI de filtrar esa información, pero palo dado ni Dios lo quita así que es muy bonito denunciar corrupción contra otros pero cuando les documentan sus crecimientos económicos sobre todo en el rubro inmobiliario quieren ver para otro lado.

Seguirá dando de qué hablar este asunto del que pasó de ser un político motejado como de “garbanzo de a libra” a ser simple y sencillamente “el cerillo” y los que lo conocen de cerca aseguran que Anaya es un traidor lo trae en sus genes y habrá más sangre con el arranque del año electoral.

