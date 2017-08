Amago de Trump de salir del TLCAN, pura demagogia: AMLO

Ciudad de México l El amago de Donald Trump de salirse en cualquier momento del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá “es pura demagogia y politiquería, por lo que no hay nada que temer”, aseguró el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Yo pienso que es una estrategia como otras que utiliza Trump para chantajear al gobierno mexicano y también engañar a los estadunidenses, es propaganda, es demagogia, no se puede romper la relación comercial entre México y los Estados Unidos”, dijo.

Desde Nayarit, López Obrador recalcó que, como en campaña, Donald Trump quiere aplicar la misma receta que lo llevó a ganar la presidencia de los Estados Unidos ahora que no goza de la aceptación de la ciudadanía en su país.

Hay que entender que Trump está con baja popularidad y quiere recuperarse con sus amenazas contra México, algo que le dio resultado durante la campaña de que voy a construir un muro y lo van a pagar ellos, y voy a poner aranceles hasta del 30 por ciento a los productos mexicanos y voy a impedir que se vayan más empresas de los Estados Unidos a México, pura demagogia, con todo respeto”, sostuvo.

En un encuentro con seguidores de su partido en Tecuala, Nayarit en donde estuvo presente el senador Mario Delgado, aspirante por Morena a gobernar la Ciudad de México, López Obrador formuló una petición a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que hagan justicia en el caso de los ex braceros mexicanos, que fueron defraudados en décadas pasadas por el gobierno federal al desaparecer sus ahorros enviados a México cuando trabajaron en el extranjero.

Pidió resolver el caso a la brevedad porque ya se tardaron demasiado en ello y “muchos de los ex braceros que fueron estafados ya se están muriendo”. (Excélsior)

