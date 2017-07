Al Son del Texto

Tina Rodríguez

Con la serie de encuestas que ya empiezan a colocar a Andrés Manuel López Obrador como puntero para la presidencial desde ahora, y desde luego las noticias de adherencias a su causa en diversos puntos del país, incluyendo Chiapas, resalta la registrada por parte de Rey Morales, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sol Azteca, después de 28 años de militancia.

Obvio no se va solo, pues entonces no tendría peso y posibilidad alguna de nada, y anunció que con él se van del PRD más de 45 mil afiliados con el propósito de engrosar las filas del Movimiento de Regeneración Nacional con miras a las elecciones presidenciales del tan mencionado 2018.

Y es que no son cualquier cosa: en las elecciones del próximo año se renovará el Senado de la República y la Cámara Federal de Diputados, la Presidencia de la República, 9 gubernaturas, congresos y alcaldías en una veintena de estados, y la hacen las elecciones más grandes que nunca se hayan realizado simultáneamente en este país.

Y bueno, las adherencias a Morena por parte de perredistas responden a consecuencias dadas a partir de que la dirigencia nacional acordó con el PAN, un posible frente opositor para ir juntos el año que entra y “lograr el cambio de México”, o sea, sacar de Los Pinos “a la mafia del poder”, como si el famoso cambio requerido se lograra en un sexenio o refiriera solo a una transparencia administrativa que si bien es fundamental, no será suficiente si no se logra el cambio de conciencia general entre los mexicanos.

O sea que no es cosa de que papá gobierno se ordene y ordene el cómo sin la participación ciudadana.

El punto es que como Zoé Robledo o Armando Ríos Piter, senadores sin gente que se pasaron del PRD a Morena, Rey Morales, quien era el secretario de políticas alternativas de seguridad pública del PRD, indica que la renuncia de los 45 mil perredistas de Oaxaca se hará llegar al Sol Azteca en los próximos días, aunque ya trabajan en la conformación de los comités de base de Morena en cada una de las secciones electorales de la entidad vecina.

Esa misma estrategia realizan por Chiapas no pocos adherentes a López Obrador, que es la base para contar con cobertura electoral que es básica para ganar la elección, pues sin esta nada más no es posible, y en Chiapas es el PRI el único que cuenta con tal estructura.

No hay referencias certeras de cuanta militancia perredista haya emigrado a Morena en Chiapas; no la hay porque no hay PRD. El partido en la entidad se desinfló completamente con una dirigencia anodina e inactiva, a la que muy posiblemente ni siquiera le notificaron sobre renuncias a un perredismo estatal que a lo mejor sigue contando con la militancia que ya no tiene desde que perdió la elección en 2012.