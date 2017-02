Al Son del Texto

Tina Rodríguez

¿Y hará valer el magisterio eso de la educación gratuita que se consagra en el artículo tercero constitucional en el año en que la carta magna del país cumple un siglo el próximo cinco de febrero?

Porque luego so pretexto de que es decisión de la cofradía de padres de familia y no de los directivos de los planteles, permiten que un logro como ese sea deslizado a modo y conveniencia, y que fue uno de los motivos del “no” a la privatización de la educación que, enarbolaron durante el desastroso paro magisterial del año pasado, y que generó miles de millones de pesos en pérdidas para nada.

Porque igual que le reclaman al gobierno federal y hasta al del estado que no tiene nada que ver, deberían ubicar a esas asociaciones de padres de familia escuela por escuela, y dejarles en claro que a nadie se les va a condicionar la inscripción que es gratuita en todo sentido en México.

Porque es sabido y conocido que en algunos planteles –hasta en el preescolar- se disparan hasta los 800 pesos y en el global lo recaudado comprende cientos de miles de pesos que desde luego se usan de manera discrecional a juicio de –ahora sí- directivos y dirigentes escolares.

Todo cobro por la justificación que sea para ingresar a un niño o niña en educación básica es ilegal, y es sujeto de demanda de ese derecho.

Ya en las redes sociales hay habida cuenta de situaciones que incluso son discriminatorias a los derechos humanos y uno de ellos es la educación.

De por si el desprestigio ganado a pulso por las formas en que se manifiesta el magisterio –que son honorables personas en lo individual-, merece un análisis por parte de los dirigentes en torno a la calidad a la baja de la profesión que imparten, y que debería de ser la mejor de América Latina, dejando mucho que desear, como para que cada año o evento determinado, hagan gastar a la de por sí afectada economía familiar.

Y más en poblaciones en dónde el empleo no es bien remunerado.

Es un año difícil incluso para los gobiernos, y de plano esas cuotas deberían declararse ilegales oficialmente, y dejar en claro que no se puede cobrar –o como lo definan- ninguna cuota en escuela oficial para inscribir a un infante en educación básica.

Al Son que me toquen

Llama la atención que se haya detenido a no pocos empresarios que demandan el pago de sus facturas.

De acuerdo al gobierno estatal, algunos presentaron documentación alterada, sin sustento, entre otras irregularidades, pero no fueron todos, esto es que a “algunos” si le mucho tiempo en que debieron ser liquidados.

Casos similares hay en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, entre otros estados que renuevan gobiernos y no reconocen los del anterior.

Eso solo le resta credibilidad crediticia interna, al gobierno de que se trate, más ahora en que los gobiernos –y menos los municipales- son garantía de pago.