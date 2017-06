Con valor de mujer Ni más ni menos

Candelaria Rodríguez Sosa

Sin paridad de género, el nuevo consejo municipal de Nicolás Ruiz

El pasado 26 de abril, se pubico en el diario oficial del Estado, en su tomo III, el decreto 165, por el que se designa el Consejo Municipal en Nicolás Ruiz que violenta la paridad de género en su conformación de planilla. Y el congreso del estado lo avaló y por su puesto el IEPC.

Este municipio que, en la Jornada Electoral del 19 de julio del 2015, la Población amenazó con no instalar las casillas si el Instituto de Elecciones de Participación Ciudadana (IEPC) no registraba la planilla, misma que no respetaba la paridad de género como lo establecio el Tribunal del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF) al amparo de la ley electoral y que el CG del IEPC aplicó aquel 10 de julio del 2015.

De los 122 ayuntamientos y de los 30 que se rigen por usos y costumbres, Nicolás Ruiz fue el único que no ajustó su planilla a la paridad de género 50-50, como lo ordenó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

En la primera propuesta de los partidos políticos de Nicolás Ruíz, fue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) donde encabezo la planilla unica y que no incluía ninguna mujer.

El Consejo que había advertido, de acuerdo a la instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la aplicación de la paridad de género en la participación horizontal y vertical en las planilas, y sostenia que el partido que no acatara la ley o perdia el registro o no se le permitia el registro de las planillas, y así ocurrio con Nicolas Ruiz, que basado en sus usos y costumbres quedó fuera de la contienda electoral.

Fue hasta el 23 de septiembre del 2015, cuando a solicitud y propuesta del IEPC

la Comisión Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura de este Congreso Local, mediante Decreto número 319, de fecha 23 de septiembre de 2015, designó a un Concejo Municipal en el Municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas, mismo que quedó integrado de la siguiente manera:

Concejal presidente: Fidadelfo Juárez López.

Concejal síndico: María Candelaria Moreno Méndez.

Concejal regidor: José Gildardo Gómez Reynosa.

Concejal regidora: Nayivi Constantino Díaz.

Concejal regidor: Manuel García Méndez.

Como podemos observar, en esta planilla, había dos mujeres. Sin embargo a un año y 7 meses, el congreso nombra por segunda vez otro Consejo Municipal, así, mediante oficio número 2/2017, de fecha 04 de Abril de 2017 y recibido en la oficialía de partes de este Congreso Local, el 05 de Abril de 2017, los ciudadanos Teodoro Juárez López, Carmen de Jesús Hernández López y Roque Hernández Sántiz, presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales del Municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas, solicitaron a este Congreso del Estado, se inicie el procedimiento de validación del nuevo Concejo Municipal en dicho municipio, ante la renuncia de los ciudadanos María Candelaria Moreno Méndez, José Gildardo Gómez Reynosa, Nayivi Constantino Díaz y Manuel García Méndez, al cargo de Concejal Síndico y Concejales Regidores y en consecuencia se nombren a los ciudadanos siguientes:

Ángel Méndez Pérez, como concejal presidente.

Pedro Jiménez López, como concejal síndico.

José Manuel Álvarez Gómez, como concejal regidor.

Segundo Reynosa Pérez, como concejal regidor.

Esteban Gómez Velázquez, como concejal regidor.

En la conformación de dicho consejo, se violenta flagrantemente la paridad, avalado por la Comisión permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura de este Congreso Local, como queda establecido en PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Tomo III Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México del miércoles 26 de abril de 2017 No. 292, en el Decreto No. 165 Por el que se designa un Concejo Municipal en el Municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas.

¿Hay varias preguntas al Congreso? ¿Cuándo si y cuando no pueder aceptarse las renuncias de quienes si fueron electas por elección popular?

Aún más y el respeto a la paridad, motivo por el que no se celebraron elecciones en Nicolas Ruiz el pasado 19 de julio el 2015. Entones qué pasó con la aplicación de la Ley. Aquí no se habla de simulacion de las autoridades municipales, que estan en total desacato, sino de la miopia de las autoridades legislativas y electorales.

Por otro lado, la renuncia masiva ¿es vacío de poder en ese municipio?