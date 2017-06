Rumbo político

Víctor M. Mejía Alejandre

Las lecciones del proceso electoral

Son muchas las lecciones que dejo el proceso electoral del pasado domingo, en la colaboración de ayer dejamos ver que el perdedor en el proceso electoral del Estado de México no fue el PRI y si lo fue el gobernador Eruviel Ávila, quien perdió rotundamente los distritos que conforman el municipio de Ecatepec de Morelos tierra del actual gobernante Mexiquense donde triunfo la profesora Delfina Gómez en un hecho histórico que dejo mal parado al gobernador mexiquense perdiendo cualquier posibilidad de estar en el hándicap del 2018.

Llama la atención en este proceso electoral que MORENA si bien es cierto que sumo muchos votos en el Estado de México en las elecciones de Coahuila, Nayarit su suma de sufragios no le alcanzo para pelear las gubernaturas.

Se puede concretizar que Morena logró en el Estado de México su mayor votación, con un millón 786 mil 962 sufragios; mientras que en Veracruz logro 556 mil 544 votos, es así que en Coahuila logro 106 mil 201 votos, y en Nayarit sumó 54 mil 314 sufragios.

Números que dejan ver que su fortaleza está en el sureste y en algunas regiones del estado de México sobre todo en los municipios cercanos a la Ciudad de México, entre ellos el antes priista Ecatepec de Morelos.

Por cierto, que los números dejan ver la pobreza de votantes que están con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se colocó en el quinto lugar, en este hándicap con 279 mil 338 votos, lo que deja ver que son Chiapas este partido no es nada en el resto del país. Los números no mienten, así las cosas.

No al fuero reclamo social.

El clamor de la ciudadana en todo el país es claro No más fuero a los políticos, nunca más gobernantes de primera; con un pueblo de segunda, la exigencia ciudadana de eliminar el fuero a los funcionarios, esto con el fin de al cometer algún delito que puedan ser procesados como cualquier ciudadano común y corriente.

Es así que el día de ayer el diputado Carlos Penagos Vargas presento ante la Sexagésima Sexta Legislatura; la Reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, referente a la eliminación del fuero.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política dio a conocer sus argumentos para solicitar el apoyo a dicha iniciativa, destacando que es momento de hacer historia, ya que con dicha ley, todos los funcionarios –dijo- estarán obligados a rendir cuentas claras y transparentes, “entendiendo que la única protección de que la que gozarán será la confianza en su bien actuar al servir a los ciudadanos”.

“Somos testigos de que nuestra sociedad se muestra incrédula ante sus instituciones y sus representantes, por no tener los resultados que de ellos demandan y por eso, esta reforma pretende que se acaben las diferencias de trato y de privilegios entre políticos y ciudadanos”, sostuvo el legislador, verde ecologista.

Que sea para bien y que primordialmente fortalezca la cultura de la legalidad en este tan agraviado Chiapas, donde la impunidad ha sido la vertiente principal ante este agraviado pueblo, así las cosas.

¿Que nos pasa?

Lamentable que en un penal de Tamaulipas se da una balacera que duro más de más de tres horas, por horas las detonaciones de armas de grueso calibre pusieron en alerta para saber que ocurría en el interior del penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas y es que aun ya durante la noche, e poco lo que sabe sobre la situación que prevalece al interior.

Llegaron al penal Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, Policías Federales y Policía Investigadora, para contribuir a poner en orden la situación.

Mientras que al exterior la resistencia de familiares de los internos que solicitaban atención, las ambulancias pudieron ingresar para iniciar el traslado de los heridos, de los cuales, no se confirmó cifras, ojalá y todo llegue a un final feliz, si se puede. Así las cosas.

Del costal de los cachivaches.

Con el objetivo de brindar más espacios de cuidado para niñas y niños, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor y la presidenta del Sistema DIF Municipal, Martha Muñoz de Castellanos, inauguraron una Casa de Atención Infantil en la colonia Insurgentes. En compañía te de madres de familia, infantes y personal, el mandatario reiteró el compromiso de su administración para mejorar la calidad de vida de las familias en condiciones vulnerables y sobre todo de las y los pequeños quienes son el futuro de nuestro estado…. En el marco de las actividades de la Semana Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), promueven entre estudiantes la cultura del cuidado y conservación de los recursos naturales, con una dinámica que permite a las nuevas generaciones participar en pláticas y talleres para emprender acciones en dichos rubros. En representación del presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Luis Antonio Martínez Trejo, resaltó la importancia de promover la participación de la sociedad en diversas actividades que generen acciones específicas para favorecer el cuidado del medio ambiente… El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, informó de la solicitud para establecer mecanismos que faciliten la incorporación de mujeres mayores de 35 años al mercado laboral.

Albores Gleason indicó que de acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el 90 por ciento de las vacantes ofrecidas en el país descartan a la población mayor de 35 años. El senador lamentó que el acceso a una oferta de empleo sea más complicado para las mujeres. Reconoció que la lucha en contra de la discriminación, ya no sólo es de género sino, además, discriminación por su edad, pues las cifras muestran que tienden a ganar hasta 14% menos y a partir de los 25 años se limita aún más la posibilidad de incrementar sus ingresos, incluso con iguales niveles de formación escolar dentro de los mismos sectores de actividad económica y en las mismas ocupaciones… Al conmemorarse un año más del Día de la Libertad de Expresión en México, Emilio Salazar Farías, celebró este derecho universal que permite fortalecer el camino a la democracia, “Todos tenemos este derecho y debemos hacer uso de él. Alzar la voz ante las injusticias, los excesos, las trampas, la corrupción y la impunidad. Este derecho da sustento a una de las actividades más democráticas: el periodismo, del que se derivan nuestro derecho a informarnos oportuna y responsablemente”… victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 9611171419 visita el blog; http://rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http://issuu.com/victormejia