Al Son del texto

Tina Rodríguez

Me queda claro que no es solo el decreto sino va acompañada de una verdadera información de cobertura, tipo campaña electoral, porque si no se han dado cuenta en este país, se sabe más de las aspiraciones de esta o aquel, que de una legislatura que beneficie a millones.

En el caso de las mujeres ni negar que por millones de mexicanas ignoran el alcance de las leyes a su favor. Por las causas que sean, pero la desconocen por más que organismos activistas hacen lo necesario para revertir la violencia de todo tipo de que son víctimas a diario, e incluso se siguen contando por miles los feminicidios al año, aun esa modalidad para nada que se llama alerta de género n determinados municipios, que es como el enfermo del que sabemos la enfermedad, pero no hay la medicina.

Sin embargo, hay casos sonados que de los que sí se entera México porque todos los medios le entran a su difusión por lo “vendible” del caso, como lo fue lo de la menor Itzel de quince años de edad, que sufrió un ataque de violación y en esas dio muerte a su agresor.

Con todo y eso, no faltó la autoridad del DF que intentó imputarle el delito de homicidio, en una actitud absurda y cuya información se volvió viral e incluso internacional, que desde luego la ingresaron a los hechos de violencia en contra de los ciudadanos que se vive en nuestro país, y que motivó nuevamente comentarios sobre feminicidios, trata de blancas y explotación sexual de menores.

De acuerdo a la versión de la agraviada, fue secuestrada a punta de cuchillo en las inmediaciones de la Terminal del metro en Taxqueña camino a su casa, quien la obligó a ir debajo de un puente cercano donde la retuvo durante más de 2 horas. El punto es que dice que gritó, pidió auxilio, muchos vieron la escena de la violación sin hacer nada, cosa común en esa ciudad al parecer insensible, e incluso se menciona que hay frente un destacamento de policía.

La chica forcejeó con su violador y le quitó el cuchillo y se lo clavó con toda la ira en el pecho, y –como en una serie de policiaca- en ese momento apareció una patrulla.

Los policías se portaron de lo peor, incluso le pidieron dinero, y la llevaron a auxilio hasta que Itzel logró acreditar la violación, cuando era más que obvia. La cosa es que su agresor se fue libre y murió 2 días después.

Lo demás ya es público e internacionalmente conocido: el MP intentó fincarle la responsabilidad del asesinato, la familia y amigos del violador la han amenazado, su vida se trastocó, dejó de ir a la escuela, vive escondida, hasta que –ahora sí- la reacción pública hizo que la autoridad judicial reculara y la declarara inocente por haber matado a su violador en defensa de su vida.

Esa adolescente es apenas un punto de una larga lista de torpezas de las autoridades judiciales en casos de violación y violencia en contra de las mujeres, aun existan leyes, declaraciones, afirmaciones, conferencias, simposium, de todo.

No falta ese –o lo peor- esa MP, que la cree responsable de lo que le pasó.