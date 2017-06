SHCP evita nueva deuda en moneda extranjera

Ciudad de México l La Secretaría de Hacienda y Crédito Publica (SHCP) cuenta con 105 mil 57 millones de pesos, de un total de 225 mil 157 millones que le fueron entregados por el Banco de México el pasado 28 de marzo de este año, por concepto del remanente de operación destinados a reducir el endeudamiento del gobierno federal en 2017, por lo que seguirá analizando las condiciones en los mercados financieros para continuar utilizando estos recursos.

Anunció que pese a que tenía previsto acudir a los mercados financieros para colocar deuda por 4 mil millones de dólares, equivalente a 74 mil 480 millones de pesos, determinó no realizar colocaciones en moneda extranjera que impliquen mayor endeudamiento neto para el gobierno federal en 2017.

El pasado 28 de marzo de 2017, el Banco de México enteró 321 mil 653.3 millones de pesos al gobierno federal por concepto de su remanente de operación, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 (ROBM).

De conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Gobierno Federal utilizará el 70 por ciento, de dichos recursos, equivalentes a 225 mil 157 millones de pesos para la amortización de deuda contraída en años anteriores y para reducir el endeudamiento del año en curso.

La SHCP informó que la estrategia para el uso del ROBM durante 2017 tiene como ejes rectores continuar incrementando la eficiencia del portafolio de deuda, seguir mejorando el perfil de vencimientos y fortalecer la posición financiera del gobierno federal.

Teniendo en consideración lo anterior, de los 225 mil 157 millones correspondientes al 70 por ciento del ROBM, el pasado 25 de mayo la SHCP llevó a cabo una operación de recompra de valores gubernamentales en el mercado local por un monto de 40 mil millones de pesos, siendo la primera operación de 2017 en la que se utilizaron recursos del ROBM para reducir el endeudamiento del Gobierno Federal.

En seguimiento a la estrategia señalada, la SHCP anuncia que destinará parte de los recursos del 70 por ciento del ROBM para reducir el endeudamiento del gobierno federal en 2017 a través de menor endeudamiento en el mercado interno.

Así, en el contexto de la revisión al calendario de colocación de valores gubernamentales para el tercer trimestre, el gobierno federal realizará un ajuste a la baja en el monto total de colocación por 5 mil 620 millones respecto al monto de endeudamiento originalmente previsto

Adicionalmente, también se realizará un menor endeudamiento externo conforme se anunció en el Plan Anual de Financiamiento para 2017, la estrategia de endeudamiento del gobierno federal para este año consideraba la posibilidad de acudir a los mercados internacionales de deuda únicamente si en éstos se encontraban condiciones favorables.

Lo anterior tomando en consideración que durante la segunda mitad de 2016 se llevaron a cabo operaciones de manejo de pasivos en los mercados internacionales que permitieron al gobierno federal refinanciar la totalidad de sus amortizaciones de deuda en moneda extranjera para 2017.

Aclaró que en caso de que las referidas condiciones en los mercados externos no fuesen favorables, se realizarían ajustes en el calendario de colocación del mercado local para aumentar el endeudamiento interno y cubrir la totalidad de las necesidades de financiamiento del gobierno federal en 2017.

Si bien las condiciones de financiamiento para México en los mercados financieros internacionales actualmente son favorables, lo cual permitiría al gobierno federal acceso a dichos mercados bajo condiciones competitivas, la SHCP considera conveniente no aumentar el endeudamiento externo neto del Gobierno Federal.

Por ello, teniendo en consideración que ante condiciones favorables en los mercados internacionales se tenía previsto colocar 4 mil millones de dólares en los mercados externos (equivalentes a 74 mil 480 millones de pesos) se utilizará parte de los recursos provenientes del ROBM para cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal de 2017 sin incurrir en endeudamiento externo adicional y sin incrementar el endeudamiento interno.

De esta manera , la SHCP anuncia que durante 2017 no realizará colocaciones en moneda extranjera que impliquen mayor endeudamiento neto para el gobierno federal. No obstante, seguirá monitoreando las condiciones en los mercados internacionales para estar en posibilidad de llevar a cabo operaciones de manejo de pasivos cuando éstas permitan, sin incurrir en endeudamiento neto externo adicional, fortalecer la estructura del portafolio de deuda y/o reducir el riesgo de refinanciamiento de los próximos años.

