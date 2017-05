Rumbo Político

Víctor M. Mejía Alejandre

Lo bueno por venir para el 2018 se verá el próximo domingo

Fui de esa generación de jóvenes que me toco votar por primera vez a los 18 años, ya que antes de 1968 la ciudadanía se obtenía hasta los 21 años de edad y luego entonces hasta esa edad se podía vota, por eso me apasiona el sufragar.

Fue durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuando es publicado el decreto por el cual se otorga la ciudadanía a los jóvenes mexicanos al cumplir los 18 años, con el agregado de un nuevo texto del artículo 34 constitucional señala: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años y II. Tener un modo honesto de vivir.

Fue en una votación federal en 1970 cuando se eligió a Luis Echeverría como presidente constitucional cuando los jóvenes mexicanos tuvimos la oportunidad de sufragar y aunque la oferta de candidatos era poco; solo Luis Echeverría de la alianza PRI, PPS y PARM y Efraín González Morfin del PAN, no había más oferta de donde elegir, la izquierda si existía ni se notaba, supuestamente el PPS Partido Popular Socialista era la izquierda con su líder el histórico Vicente Lombardo Toledano fundador también de la CTM (Confederación de Trabajadores Mexicanos)

Del PARM Partido auténtico de la Revolución Mexicana mejor ni hablar, solo me acuerdo que lo regentaba un militar de nombre Juan Barragán.

En fin, desde esa apoca se marcó la importancia de los jóvenes en el proceso electoral, en ese tenor en el Estado de México para el próximo domingo se espera una votación cerrada en donde los jóvenes serán factor determinante en los resultados.

El proceso electoral mexiquense encierra el primer round de la confrontación entre Andrés Manuel López Obrador contra el PRI, será una contienda difícil, pero veo difícil que pese a que, en muchos municipios del valle de México, estén poblados por personas llegados de otros estados como en el Caso de Netzahualcóyotl (839,562 votantes) donde domina el PRD y donde los caciques políticos son nativos de los estados de Oaxaca y Chiapas; Morena quizás triunfe y arrase Texcoco (184,210 votantes).

Más bien será una votación cerrada donde el que gane lo haga mediante un corto porcentaje, alguien me dijo que quien gane el municipio de Ecatepec con 1,202,259 votantes, pues ya la hizo en la tierra de Eruviel Ávila; el gobernador de ese estado.

Toluca 603,980. Tlalnepantla 543,795. Naucalpan 659,563, Chimalhuacán 426,955. Ixtapaluca 326,680. Tecamac 303,666 son los municipios donde se deciden los votos a favor del PRI, al tiempo, lo bueno está por venir, así las cosas.

La CIOAC le dice no a la maestra y al peje.

El secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Federico Ovalle Vaquera y el secretario de Organización, Gilberto Silvestre López, deslindaron a esta organización campesina, de haber firmado acuerdo alguno, en el plano nacional o local, específicamente en el Estado de México con el Partido Regeneración Nacional (MORENA) para apoyar a su candidata, Delfina Gómez y a su dirigente, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, se deslindaron de los señalamientos que la CIOAC esté llamando a votar por la candidata de MORENA, Delfina Gómez y mucho menos la versión de que esta organización solicite la declinación del candidato del Partido de la Revolución Democrática, Juan Zepeda a favor de MORENA.

La CIOAC tiene una amplia presencia en el agro mexiquense principalmente en el sur del estado, por lo que tiene una gran influencia en el campo de ese estado. Así las cosas.

Avanza la creación del observatorio de la participación política de las mujeres.

En una reunión de trabajo entre las integrantes de la Comisión Especial de Género y No Discriminación del IEPC con representantes de diversas instituciones nacionales y locales para la firma del Convenio del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chiapas que se efectuará el próximo 5 de julio y en donde fungirá como testigo de honor la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis.

En su intervención la consejera presidenta de dicha comisión, Blanca Estela Parra Chávez se congratuló por los avances para la firma del convenio y señaló “esto permitirá compartir y visibilizar la situación política de las mujeres, las estrategias de empoderamiento que se llevan a cabo a nivel estatal para eliminar las desigualdades, así como para dar a conocer los esquemas para lograr la igualdad sustantiva” y agregó “es fundamental que las actoras y actores estratégicos que trabajan por el adelanto de las mujeres en la esfera política encuentren espacios de discusión y difusión de información que permitan identificar y dimensionar la situación actual en Chiapas”. Así las cosas.

No a la injuria en la política Emilio Salazar.

La injuria no debería ser parte de una campaña política, sostuvo el diputado federal, Emilio Salazar Farías, al opinar sobre el escenario electoral que viven varios estados del país, destacándose la contienda en el Estado de México, la cual genera muchas pasiones, incluso entre los chiapanecos, previo al proceso presidencial de 2018.

“El próximo domingo habrá elecciones en varios estados. He observado la bajeza con la que se expresan unos y otros de sus contrincantes, la descalificación no debería ser parte de una campaña, por el contrario, la confrontación debería darse en el terreno de los proyectos y perfiles políticos, en donde la propuesta y la posibilidad real que tiene un candidato de con su desempeño cambiar el rumbo de las cosas, debería protagonizar los debates, pero no la denostación burda”, manifestó el integrante de la Comisión Permanente Bicamaral. Así las cosas.

Del costal de los cachivaches

Luego del paro de labores de la empresa Proactiva en la capital chiapaneca, por problemas con sus empleados, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos, supervisó el trabajo de las brigadas de recolección activadas desde el pasado sábado desde el Ayuntamiento, con la finalidad de garantizar que se limpien las calles de estos desechos, se establezcan condiciones favorables de salud y se abone a que en esta temporada de lluvias, las coladeras y los afluentes no se vean afectados.

Luego del paro de labores de la empresa Proactiva en la capital chiapaneca, por problemas con sus empleados, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos, supervisó el trabajo de las brigadas de recolección activadas desde el pasado sábado desde el Ayuntamiento, con la finalidad de garantizar que se limpien las calles de estos desechos, se establezcan condiciones favorables de salud y se abone a que en esta temporada de lluvias, las coladeras y los afluentes no se vean afectados.

En este sentido, el edil capitalino detalló que desde que la empresa Proactiva detuvo el servicio de recolección, su administración activó desde la Secretaría de Servicios Municipales brigadas emergentes recolectoras para atención inmediata de la demanda diaria de la población… "Con la Tercera Cumbre Intermunicipal GT Guatemala- Tapachula, creamos un enfoque regional sin fronteras, porque la historia nos une, pero el futuro nos permite generar y formalizar estrategias de desarrollo para el bienestar de los ciudadanos", destacó el edil, Neftalí Del Toro Guzmán durante el arranque de este evento. Del Toro expuso que, con las mesas de trabajo en materia de Seguridad, Turismo, Enlace empresarial, Protección Civil, Cultura, Deporte, Educación, Salud, Migración, Medio Ambiente, se han generado políticas de desarrollo con resultados claros y objetivos de cooperación. La cumbre es un semillero de propuestas solidas con resultados seguros a corto, mediano y largo plazo, con acciones que generan oportunidades agrícolas, turísticas económicas, que ayudan a fortalecer el sueño de nuestros hermanos guatemaltecos y mexicanos… El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, presentó una iniciativa para incentivar que empresas del ramo de la construcción consideren en sus proyectos el aprovechamiento del agua de lluvia para su reusó en viviendas, conjuntos habitacionales y edificaciones industriales, comerciales y de servicios. La propuesta, precisa el senador Albores, es para evitar inundaciones en las ciudades y atender la gran demanda del vital líquido en varias localidades. A través de modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta se plantea, dijo, estímulos fiscales como deducciones de las inversiones cuando sean para la captación de agua pluvial cuyo destino sea para los mismos inmuebles…