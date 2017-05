Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez.

Un saludo al jefe Gabriel González que el pasado fin de semana estuvo delicado de salud, esperamos pronto se recupere y ánimos a su esposa Leti, hijos y nieta.

El fin de semana pasado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Consejo Nacional Indígena eligieron a la jalisciense María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy” como candidata a la presidencia de la república.

Carlos Slim dueño del grupo Carso e ICA perdieron un juicio por la construcción de la Línea 12 del metro, en su demanda exigían el pago de seis mil millones de pesos.

La Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, resolvió que sólo tienen derecho a recibir poco más de cuatro mil millones de pesos.

Además, el consorcio integrado por ICA, CARSO de Carlos Slim y Alston pagará la pena convencional por el retraso, detalle de obra, trabajos no ejecutados o mal realizados, daños, prejuicios cuya suma asciende a mil 700 millones de pesos.

¿Y don Marcelo Ebrard? BIEN, gracias sigue disfrutando de un retiro voluntario en el extranjero y se sabe que prepara su regreso para seguir tratos políticos con el PEJE. Y al ex secretario de Manuel Camacho Solís no lo tocaron para nada.

En redes sociales es común que cualquier ciudadana o ciudadano dé como cierta alguna información y de inmediato comparten para generar encabronamiento o psicosis.

Lo que a mi juicio no debería ocurrir es que periodistas den como buena este tipo de información sin antes confirmarla.

A principios de semana circulo una información que tiene que ver con el nuevo reglamento de tránsito con multas exageradas lo que causó indignación y molestia contra el presidente Fernando Castellanos.

Por la tarde de ayer la Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad desmintió esa información y se afirma que no hay tal reglamento.

Es cierto que desde que inició este gobierno dicho reglamento lo han venido preparando y consensando y cuando esté lista la darán a conocer oportunamente.

Lo de la huelga iniciada por trabajadores de Proactiva por falta de pago de salarios y prestaciones mantiene en jaque al Ayuntamiento y a la población que se siente molesta por la falta de compromiso de la concesionaria. Un grupo de ciudadanos fueron a aventarles basura en la planta de transferencia que se ubica en el libramiento norte poniente.

No sé si en ambos casos alguien mece la cuna con tal de dejar mal parado a los miembros del ayuntamiento, en especial a Castellanos Cal y Mayor, pero lo que sí creo estar seguro es la publicación de un nuevo reglamento de tránsito chocolate fue con visos políticos.

El tiempo dará la razón y de mientras diversas secretarias unieron esfuerzos para levantar la basura depositada en las calles y se espera que pronto haya arreglo y el personal reanude sus labores y la basura acumulada no se convierta en un foco de infección.

José Luis Díaz Selvas, secretario general del sindicato de salud de la sección 50 estuvo en Villaflores entregó de propia mano becas a los hijos e hijas de trabajadores de la jurisdicción sanitaria número 4.

El líder sindical fue recibido con aplausos y con muestras de gratitud por el compromiso cumplido en favor de la niñez villaflorense.

En la frailesca al menos 150 niños y niñas recibieron las Becas de Aprovechamiento y Especiales.

Como parte de la instrucción que el gobernador Manuel Velasco Coello ha dado de dar impulso al campo chiapaneco, la Secretaría del Campo, que encabeza José Antonio Aguilar Bodegas, realizó la entrega de pozos a cielo abierto en la localidad Dr. Domingo Chanona del municipio de Villaflores.

Estas obras corresponden al apoyo para el riego agrícola de 83 hectáreas de maíz, pasto forrajero y sandía, pertenecientes a 18 productores de la zona, con lo cual se beneficiará de manera directa a una población de 2 mil 962 habitantes.

Werclaín Cruz Aguilar, representante de la Unidad de riego el Arroyón y de los productores, agradeció al gobernador Manuel Velasco Coello, la entrega de estas obras que habían sido solicitadas desde gobiernos anteriores, cuya demanda nunca fue escuchada y que fue hasta esta administración que se realizaron, mismas que son de gran beneficio para dicha localidad.

Los beneficiados solicitan a la Delegación de la SAGARPA, el equipamiento necesario para echar andar los pozos, “Agradecemos al gobierno de Manuel Velasco Coello, al secretario del Campo que atendió nuestra petición para hacer estos 17 pozos que servirán como refuerzo para la unidad de riego el Arroyón y que con ello se podrán sacar las cosechas de maíz, fríjol y sandia en beneficio de nuestras familias”

Cabe mencionar que la administración de Manuel Velasco Coello es de puertas abiertas y de trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno, para poder dar atención y servir a la gente más necesitada, como son los productores del campo chiapaneco, al gestionar los recursos y programas que incentiven una mayor productividad y rentabilidad.

El subsecretario de educación, Eduardo Velázquez Hernández informó que han emitido recomendaciones a directores y supervisores para suspender clases si hay lluvias abundantes.

“Cada escuela podrá decidir cómo se los comentaba en el homenaje el hecho de suspender labores, las lluvias son sorpresivas muchas veces se pueden predecir y en otras no, son más fuertes de los contemplado entonces nuestros directores en cada escuela deben tomar previsiones, que ponga en riesgo la integridad de los alumnos, los maestros o del personal no docente tendrán que suspender para no correr riesgos”.

A mediados del mes de junio darán inicio a la segunda etapa de reforestación para Tuxtla Gutiérrez informó Alejandro Mendoza Castañeda.

El secretario de Medio Ambiente y Movilidad Urbana dijo que la meta como municipio es sembrar 96 mil ejemplares maderables y frutales, “Estamos todavía en el trasiego de los árboles, como tú sabes estos árboles nos lo proporcionan en el vivero Copalar que está en Comitán que es un vivero que produce árboles de todo tipo entre ellos los tropicales que nos corresponden y estamos para iniciar el programa en junio”.

El primer regidor del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Iván Sánchez Camacho informó que continúan las campañas gratuitas de promoción el cuidado animal de las mascotas, “Extender el trabajo institucional hacía las colonias, hacia la parte social, son diversas acciones como la desparasitación, vacunación antirrábica, aplicación de vacunas, de medicamentos que tienen que ver con enfermedades de la pie y consultas, hemos hecho alrededor de estoy por cumplir la acción número diez mil”.

La Secretaria General del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Gloria Luna Ruiz informó que el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor busca que la empresa Proactiva encargada de levanta la basura en las 800 colonias de la ciudad reactive lo más pronto posible su servicio.

Desde el pasado sábado los trabajadores de esa empresa iniciaron una huelga como protestas de la falta de pagos salariales y otras prestaciones que Proactiva tiene con sus colaboradores, ”Se activó rápidamente hablando con distintas secretarias, instituciones, organizaciones para que nos facilitaran algunos camiones y bueno pedimos al personal no solamente que tenemos que se dedican a limpia sino personal de protección civil y de otras áreas para que pudiéramos como ayuntamiento empezar a trabajar, viendo esta circunstancia que no es, no le compete al ayuntamiento, no tenemos nada que ver es algo solamente la relación de la empresa con los trabajadores sin embargo la afectación si es para todos los habitantes de Tuxtla Gutiérrez y por eso nuestra preocupación y estaremos tratando de ver de qué manera de ampliar el servicio, si hay necesidad incluso de ampliar, rentar algunos camiones lo vamos a hacer, pero lo fundamental es exigirle también a la empresa que nos cumpla ”.

En el marco del Día Internacional por la Salud de las Mujeres, la representante en Chiapas de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Zedxi Velázquez Frallo alzo la voz para exigir al gobierno del estado y a la secretaria de salud el cumplimiento a las causales de aborto legal e incorporación de la causal salud.

Frente a palacio de gobierno hicieron la denuncia pública de falta de protocolos claros y adecuados para la prestación de servicios de interrupción legal del embarazo, ”Por no existir por parte de la secretaria de salud la voluntad para construir un protocolo de atención a las mujeres que necesitan la interrupción legal del embarazo, estamos en un estados que únicamente existen tres causales por las cuales la ley no penaliza a las mujeres que interrumpen que son víctimas de violencia sexual, cuando el producto presenta malformaciones congénitas y cuando de continuar el embarazo se pone en riesgo la vida de la mujer, sin embargo no hay una causal que ayude a las mujeres a acceder a este servicio si su salud está en problemas”.

Y las Chivas rayadas del Guadalajara levantaron el trofeo de campeón e igualó a 12 campeonatos a su acérrimo rival el América.

Es todo gracias por el favor de su atención