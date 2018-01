Registra su candidatura independiente, Jorge Martínez por Tuxtla

ASICh l El empresario Jorge Martínez Salazar presentó este viernes ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana su intención de participar como candidato independiente a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez.

Posteriormente, en entrevista aseguró que es el momento para que los empresarios entren a trabajar por el lugar en dónde viven. Deben entrarle al quite y dar lo mejor a la ciudad capital, porque pueden y tienen con qué, subrayó.

“No creo en los políticos, y lo digo porque he sido testigo del nulo trabajo que han hecho; el deterioro es evidente en las calles, las colonias sin alumbrado y la empatía ciudadana”, acotó.

Dentro de sus propuestas está el rescatar las 10 delegaciones municipales, para detectar por zonas los problemas que presentan cada una de ellas.

Asimismo, que la recaudación del impuesto predial sea destinada a las zonas de dónde se genera este cobro y con ello, atender las necesidades que tenga como el alumbrado, seguridad y bacheo.

Puntualizó que otra de sus prioridades es rescatar el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), donde lo que ingresa sirva para atender las necesidades de su ramo y no como caja chica.

“Menos política y más administración es lo que se necesita. Debemos ponernos a trabajar por ver resultados tangibles para los ciudadanos, los diputados por Tuxtla deben gestionar recursos tanto locales como federales”.

Por último, puso de ejemplo a Querétaro en donde sus alcaldes trabajan por la ciudad; y Orizaba, Veracruz, dónde los empresarios tomaron la batuta de esta ciudad y los resultados han sido visibles.