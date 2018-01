Aguilar Bodegas, se registró como precandidato externo del PRD al Gobierno de Chiapas

La única forma de detenerme sería que las organizaciones que me dan su apoyo y confianza para construir un Chiapas mejor, me lo quitaran’

José Antonio Aguilar Bodegas, ex senador priista y ex secretario del Campo del Gobierno de Chiapas, se registró ayer ante la Comisión Electoral del PRD como precandidato externo a la gubernatura del estado.

‘No me van a amedrentar y no porque sea Superman, sino porque han amedrentado mucho ya al pueblo de Chiapas y otro más que se deje es condenar a Chiapas al amedrentamiento general. Así que no me van a amedrentar y no tengo motivo alguno para que lo hagan’, dijo a reporteros al término de un mensaje ante cientos de simpatizantes que se reunieron en un salón del poniente de la ciudad.

Aguilar Bodegas, quien el pasado 14 de diciembre renunció a su militancia de más de 40 años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que no se detendrá en su decisión de buscar la candidatura al gobierno del estado.

La única forma de detenerme sería que las organizaciones que me dan su apoyo y confianza para construir un Chiapas mejor, me lo quitaran’

‘Josean’, como es conocido popularmente, atribuyó que la divulgación de la supuesta investigación en su contra a un ‘error humano de un funcionario menor, tratando de quemarme como aspirante, y como dice el dicho, difama que algo queda’.

Dijo que hoy mismo presentaría ‘alegatos ante lo que se ha presentado como una investigación de los años 2013 y 2014 por supuestos actos de corrupción, cuando yo no era funcionario público, por lo que no hay materia judicial, pero no tengo inconveniente en que revisen lo que quieran porque no soy corrupto, pero exijo un proceso apegado a la ley’.

Aclaró que conoce al gobernador Manuel Velasco Coello “como ser humano, político, funcionario y ejecutivo del estado; el tiempo que he convivido con él no me permite prejuzgar que pudiera estar vinculado en una acción tan mezquina”.

Aguilar Bodegas, que hasta hace pocas semanas se desempeñó como secretario del Campo en Chiapas, señaló que de todos modos hará formalmente de su conocimiento el caso “porque aunque no es su área la investigación de los delitos es el gobernador del estado y confío en su calidad humana y compromiso de funcionario, y espero que todo esto que se ha presentado sea sin su conocimiento y menos de su consentimiento”.

Ante simpatizantes y militantes del PRD, dijo que buscará la candidatura por ese partido porque ‘nuestro ideario es el mismo, nada más que reconozco que aquí no hay simulación y lo que me corrió de allá (del PRI) fue la simulación y el desprecio a la militancia. Espero que por encima de cualquier interés de persona partido, se entienda que la opción para triunfar es que se construya el Frente por Chiapas’.