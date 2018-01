No se politizara reconstrucción de viviendas en Chiapas

Rosario Robles Berlanga, dijo que por petición de BANSEFI la Comisión Bancaria y de Valores realiza una investigación sobre clonación de tarjetas Comentó que la SEDATU desde un principio detectó duplicidades

José Ángel Gómez Sánchez l “No se permitirá que el proceso de reconstrucción de viviendas en Chiapas se politice con las campañas” advirtió Rosario Robles Berlanga.

La titular de SEDATU dijo que por petición de BANSEFI la Comisión Bancaria y de Valores realiza una investigación sobre clonación de tarjetas, “No queremos que la entrega de tarjetas se vicie por el proceso electoral que ya está en marcha que quede totalmente marginado este proceso electoral de lo que es un esfuerzo del gobierno de la república”.

“Porque no vamos a suspender la autoconstrucción de las viviendas porque viene un proceso electoral, no le podemos decir a la gente oye va haber elecciones y entonces deja de reconstruir tu casa”. Agregó.

Comentó que la SEDATU desde un principio detectó duplicidades, “Y en el caso incluso de que Bansefi llegue a la vivienda y vea que hay doble tarjeta para esa vivienda se cancela una y se levanta un acta de cancelación de dicha tarjeta en ningún caso en el censo publicado por el gobierno hay 34 veces un nombre repetido para nada”.

Durante su visita a Chiapas la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Rosario Robles Berlanga afirmó que hay un claro avance en la reconstrucción de viviendas en el estado, “Nada más para dimensionar el tamaño de la tarea que estamos haciendo les quiero decir que en Chiapas en el 2016 se construyeron de manera formal mil 844 viviendas, consignadas la estadística porque es la vivienda que se construye de manera formal y ahora estamos reconstruyendo 14 mil 073 es más de diez veces lo que anualmente se construye ese es el tamaño de la tarea, del desafío, del reto porque estamos hablando de más de cien municipios y que evidentemente no es igual que un terreno en donde una empresa desarrolladora construye una gran cantidad de viviendas a construir o reconstruirlas de manera dispersa”.

En conferencia de prensa ofrecida en el hangar de gobierno momentos antes de iniciar una gira de trabajo por Nueva Palestina municipio de Jiquipilas la titular de SEDATU detalló que en seis mil de las catorce mil viviendas con afectación total se han empezado a reconstruir, “Hemos entregado ya la mayoría de las tarjetas para que la gente pueda iniciar ya sea el proceso de la reparación o el proceso de la reconstrucción, en el caso de daño total hemos entregado 11 mil 852 que corresponden al 84 % en el caso se dañó parcial hemos entregado 30 mil 251 que corresponden al 93%, casi seis mil viviendas de las supervisadas porque todavía nos falta por supervisar seis mil 449 estas casi seis mil viviendas ya están probablemente a nivel cimientos algunas, otras ya en una cuarta parte, a la mitad o finalizándose”.

Dijo que los propietarios de viviendas afectadas que no ha sido posible entregarles sus tarjetas se deben a que son migrantes que viven en los Estados Unidos, “Entonces hemos tenido que ir a un proceso de sustitución de nombres a quien acredite la posesión del predio, pero estamos ya en ese porcentaje del 90% de tarjetas entregadas”.

En cuatro meses y medio se ha logrado grandes avances dijo la funcionaria, “Nosotros estamos planeando junto con BANSEFI que a finales de mes estemos concluyendo la entrega de tarjetas de la inmensa mayoría de estas tarjetas”.

Destacó la tarea que realizan las “Mujeres Vigilantes” y “Jóvenes Supervisores para la transparencia y rendición de cuentas.

De las 14 mil casas afectadas han supervisado 11 mil 624 viviendas concluyó Rosario Robles Berlanga.