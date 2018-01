Una manifestación en su mayoría de mujeres de diferentes oficios y actividades en Tuxtla Gutiérrez se manifestaron por el homicidio de Gloria Castellanos Balcázar, quizás la más numerosa a la fecha que anuncia el hartazgo social por los feminicidios ocurridos en la entidad.

En lo que va del primer mes del año, las activistas tienen registrados dos de éstos casos, en una entidad que ya tiene alerta de género desde 2016, el cual no ha sido atendido de acuerdo a los protocolos que una situación así reclama, ya con más de 220 feminicidios documentados.

El otro asunto lamentable que se observó, fue el cómo desde diversas voces hubo los y las que minimizaron la inconformidad social, refiriendo otros casos por los que también se debe protestar pero que, en éste caso van implícitos, y que es el reclamo para que se adopten medidas en lo general por una mayor seguridad para las mujeres.

La marcha no solo fue por Gloria Castellanos, también por las que están vivas y que corren riesgo por el solo hecho de andar solas, indistinto el lugar o zona de que se trate, pues hay reportes de intentos de levantones -incluso en el centro de la ciudad- que no han sido atendidos como se debe, y la pregunta es sí se tiene que dar el lamentable hecho para que las autoridades tomen éstos casos en serio.

Lo ideal sería que no hubiera necesidad de que se dieran éste tipo de manifestaciones, y que en conjunto la sociedad apoyara la inconformidad de que se trate si hay razón, en vez de buscar el cómo minimizarla.