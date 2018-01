No son punitivas auditorias que se hacen a municipios de Chiapas

José Ángel Gómez Sánchez l “Ni son punitivas, ni políticas las auditorias que hacemos a los 122 ayuntamientos, luego que no haya malos entendidos ni quieran meter al Órgano de Fiscalización en una querella política, aquel presidente que no tenga en orden sus cuentas públicas y en sus solventaciones nosotros haremos lo que marca la ley, no es una decisión política es un asunto de transparencia y de rendición de cuentas y de fiscalización, nada más ni nada menos” comentó Alejandro Culebro Galván.

El Auditor Superior del Estado aseguró que van en serio las sanciones administrativas, “Ya lo han visto a cuantos hemos sancionado, pero también van las demandas penales ante la Fiscalía General del Estado, no lo duden, de un año y medio a la fecha hemos presentado más de 70 denuncias en contra de ex servidores públicos, en contra de expresidentes municipales, entonces nosotros estamos actuando conforme a la ley”.

Por eso advirtió, “Aquellos presidentes municipales que nunca se preocuparon por solventar sus observaciones y que en algunos casos ni siquiera hicieron la entrega-recepción, que no entregaron sus cuentas públicas anuales serán y han sido sancionados en términos de la responsabilidad que ellos tenían, repito hay denuncias penales y responsabilidades administrativas y hay sanciones”.

En entrevista el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas (OFSCE) recordó que hubo modificaciones a la ley para que los alcaldes tengan el impedimento de reelegirse si es que no están bien en sus cuentas públicas, “En su solventación nosotros como Órgano de Fiscalización no podemos ni entrometernos ni queremos (hacerlo) en asuntos políticos, se debe conocer el estatus que guarda cada municipio para que demos un mensaje de transparencia”.

Y es que dijo el Órgano de Fiscalización es eso; es, un garante y es un ente fiscalizador. Que repito ni es punitivo, pero tampoco es político y en ese sentido que tengan la confianza de que aquel presidente municipal que conforme lo marca la ley que no tenga sus cuentas públicas en orden y solventaciones pues nosotros haremos lo que marca la Ley”.