Aumentan incendios de pastizales en zona Metropolitana

Ezequiel Gómez García l Los Incendios de pastizales se agudizan en la Zona Metropolitana y se teme que para los meses de febrero, marzo y abril aumenten hasta en un 30 por ciento si los Ciudadanos que tienen lotes baldíos y utilizan el fuego para limpiar evitan esta práctica, advirtió el Cuerpo de Bomberos de la Capital del Estado Tuxtla Gutiérrez.

Rodolfo Gálvez Gómez presidente del Patronato de bomberos de la Capital, informo que solo en lo que va del mes de enero de 2018 sean presentado un promedio de 60 y 70 incendios de pastizales, sin embargo, lo lamentable es que de estos en su mayoría han sido provocados.

“Hemos tenido muchas asistencias llamados en cuanto a incendios de pastizales, hay muchos son provocados porque la forma más barata de limpiar un terreno es quemando y se puede descontrolar y como tú dices los fuertes vientos que han azotado en este tiempo hace que el fuego se descontrole inmediatamente; y ahí es donde nosotros recomendamos que no limpien su terreno quemando no quemen basura, no tirar colillas de cigarros porque podemos provocar que alguna vivienda que este cerca de estos incendios ponerlo en riesgo” comento.

Gálvez Gómez, afirmo que muchas veces los bomberos van y sofocan los incendios al cien por ciento por la mañana y por la tarde nuevamente son activados por eso insistieron a dejar está la práctica, pues pueden ser objetos de arresto corporal y hasta una multa por violentar la ley vigente en esta metería.

Dijo que para quemar un lote baldío de manera controlada hay que acudir a solicitar un permiso a las autoridades de la Secretaria del Medio Ambiente para evitar un riesgo de que un incendio de salga de control afectando al medio ambiente y el patrimonio de las personas que pudieran ser afectados por una conflagración fuera de control.