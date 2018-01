Advierte ‘Marichuy’ represión tras comicios electorales

“Los que están arriba diseñan las estrategias, según para proteger, pero nosotros los pueblos hemos visto que todo lo que viene de arriba no sirve. No nos ha servido”

Ciudad de México l La aspirante a una candidatura presidencial independiente para los comicios electorales de 2018, María de Jesús Patricio, ‘Marichuy’, consideró que la Ley de Seguridad Interior y las propuestas en la materia impulsadas por los partidos políticos ocasionará una mayor represión contra los pueblos indígenas y contra quien busque organizarse para exigir respeto a sus derechos.

Lo que están haciendo es preparar toda una serie de represión que se va a venir. Ya no habrá forma de organizarse porque vendrá la represión, porque todo lo que viene de arriba sin el consenso de los trabajadores del campo, de la ciudad, de las mujeres, los jóvenes, los ancianos, no son considerados. Al contrario, hay una forma de exterminarlos y quedarse con esas riquezas que tiene México”, externó.

En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Televisión, Marichuy externó que solo “los que están arriba diseñan las estrategias, según para proteger, pero nosotros los pueblos hemos visto que todo lo que viene de arriba no sirve. No nos ha servido”.

Durante la etapa de recolección de firmas para lograr su candidatura a la presidencia, ‘Marichuy’ ha recorrido diversas zonas del país en donde, dijo, ha visto el “destrozo” de los territorios indígenas a través de “megaproyectos” que generan contaminación del agua, destrucción de bosques, destrucción de tierras.

Refirió que son lugares sagrados para algunas comunidades que tiene que ver con su ciclo de vida; además refirió otro de los problemas que han marcado la vida reciente de las comunidades indígenas: el temor al crimen organizado.

De la mano vienen los grupos que reprimen, si hay organización de los pueblos, viene la represión, los encarcelamientos, los desaparecidos. Los pueblos indígenas no estas dispuestos a que nos sigan despojando de esas riquezas. En las comunidades vemos a los grupos del crimen que van de la mano con el gobierno, hemos visto que están de acuerdo”, expresó.

Feminicidios, desparecidos, encarcelados por no entender el español, son otras de las injusticias referidas por ‘Marichuy’, por lo que la propuesta de la aspirante presidencial es “construir algo nuevo, desde abajo, sin partidos, que empodere el pueblo y que el gobierno tenga que obedecer”.

Con el 15 por ciento de la meta, que equivalen a 131 mil 024 firmas recabadas, María de Jesús Patricio invitó a la ciudadanía a ingresar al sitio suvozesmivoz.mx, y recabar una firma de las personas que estén convencidas de que “el cambio viene de abajo”.

(Imagen Televisión)