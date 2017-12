Rumbo político

Victor M. Mejía Alejandre

Con las mejores intenciones y con ganas de trabajar por Chiapas y por los chiapanecos, hace cinco años el joven Manuel Velasco Coello; rindió protesta como gobernador constitucional del estado libre y soberano de Chiapas, que hay que recordarlo vivía una de sus peores fases financieras y políticas que incluso llevo a varios municipios a declararse en quiebra financiera por la falta de recursos hasta para pagar las nóminas y aguinaldos, al igual que en algunas dependencias gubernamentales, donde hacían falta recursos para solventar sus adeudos financieros.

Han pasado cinco años de la actual administración gubernamental y el caos financiero no se ha podido superar; “No les voy a fallar” dijo con énfasis, en su primer mensaje como Gobernador; de esa forma Velasco Coello reabrió las esperanzas de muchos chiapanecos que veían en el famoso güero un mejor porvenir, mismo que hoy se ven truncados e imposibles de alcanzar.

Al joven gobernante se le juntan los problemas del ayer y de hoy, y aunque si bien es cierto que se ha avanzado en la solución de los mismos, tal pareciera que en cinco años de gobernar los problemas se multiplican y se acrecientan, ante la falta de los fondos económicos necesarios para liquidar adeudos del pasado y del presente.

Y si no se le ve el fin a los problemas financieros la mayoría de ellos heredados de administraciones pasadas, los problemas políticos y sociales se acrecientan en nuestra entidad en forma alarmante; tal pareciera que personajes interesados en que a Chiapas y a los chiapanecos les vaya mal; para que a ellos les vaya bien; promueven la violencia y el encono, sobre todo ahora que estamos ya en el periodo electoral para elegir a quien será el próximo gobernador y que seguramente no tendrá mejor suerte que Velasco Coello.

Han pasado cinco años en donde se ha pasado de la esperanza a la desesperanza, eso no debe mermar ni la fortaleza, ni el ánimo de quienes queremos un Chiapas mejor ya que pese a lo bueno o a lo malo que sucede en nuestra entidad, tenemos un gobernador que bien que mal ha sorteado los graves problemas que heredo del pasado; descalificarlo, satanizarlo, criticarlo, ofenderlo, no es la mejor fórmula para sacar adelante los problemas que a todos los llegan y perjudican.

Hay que apoyar el este último año al gobernador que un poco más de un millón cuatrocientos chiapanecos impusieron con su voto; está claro que el joven gobernador requiere el apoyo de todos los chiapanecos, esto en el tenor dar que si le va mala Manuel Velasco, le va mal a Chiapas y claro le va mal a todos los chiapanecos, así que a sumar esfuerzos en este último año, Chiapas así lo requiere, que nos quede claro, si no hay quinto malo, tampoco hay sexto peor; así la cosas.

El PVEM consolidado que no requiere coaliciones con otros partidos ERA.

El diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del partido Verde en Chiapas, dejo en claro que el Partido Verde se consolida como un instituto fuerte en nuestro país y en nuestro estado, cuestión que ya hemos comentado en diversas situaciones.

Esto luego de la designación de Carlos Puente Salas, vocero de este partido, como Líder Nacional del PVEM por los siguientes seis años, lo que según Eduardo Ramírez dejo en claro que el Partido Verde se ha consolidado como un partido con propuestas sólidas a nivel nacional y estatal y razón no le falta ya que Chiapas es una verdadera fortaleza de ese partido nacional, que hoy cuenta con una estructura fortalecida, gracias al verdadero trabajo, a ras de tierra, de una militancia cada día más activa.

Ramírez Aguilar conocido como el Jaguar Negro, coincidió con Puente Salas, al señalar que el Partido Verde es un partido consolidado que no precisamente necesita ir coaligado con otro instituto político; “Nuestra principal alianza es con la gente, por eso hoy el Verde está preparado para poder contender solo”, remarcó.

Eduardo Ramírez celebró que, para la designación de su líder nacional, este partido se condujo en un ejercicio transparente y abierto a la militancia, en donde finalmente ganó la democracia. Así las cosas.

Congreso.

Luego de que pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Justicia relativo a la designación de Erick Alejandro Ocaña Espinosa como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, propuesta realizada por Manuel Velasco Coello gobernador Constitucional del estado de Chiapas.

El diputado Rodolfo Muñoz Campero señalo puntual que Erick Alejandro Ocaña Espinosa, cumple plena y satisfactoriamente con todos los requisitos de elegibilidad, previstos en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado, para ser designado como Magistrado de la Sala Regional Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas.

Municipios.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, señaló que más de 15 brigadas diarias trabajan en la limpieza de parques, camellones, y acciones de mejoramiento de la imagen urbana durante esta temporada decembrina, para garantizar a la población y a los visitantes, un mejor rostro de la ciudad. Castellanos Cal y Mayor precisó que se han redoblado esfuerzos en la capital chiapaneca en materia de rescate de espacios públicos y, durante el arranque del mes de diciembre se han desarrollado diversas acciones de limpieza en distintos puntos de la ciudad… El presidente de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán asistió a la reinauguración del Polideportivo Amara Deportes, un espacio digno para la preparación de niñas, niños y jóvenes deportistas, a su vez destacó que el deporte es un factor fundamental para lograr una sociedad más sana, alejada de vicios y malos hábitos. Acompañado del director General del Polideportivo, Mauricio Hess y Carlos Medina, gerente General de Amara Deportes.

Del costal de cachivaches

En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, el próximo nueve de diciembre, distintas voces nos unimos para hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad, a los tres Poderes de la Unión y a los órdenes de gobierno, a erradicar, por el bien de la nación y las futuras generaciones, informó Emilio Salazar Farías, diputado federal por el estado de Chiapas