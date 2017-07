Rumbo político

Víctor M. Mejía Alejandre

El desafuero para el próximo periodo ordinario

Josean alejado de chismes y diretes está trabajando en tiempo y forma

Entra en receso el Congreso en funciones comisión permanente

Sesiona también el IEPC

Municipios y el costal de los cachivaches

Si bien es cierto que el diputado Eduardo Ramírez Aguilar no avala el desafuero; buscando como él lo asegura el cuidar el derecho a la libre expresión como base del fuero y no por avalar la impunidad que hasta hoy es usual en quienes gozan de este derecho que aún está vigente en nuestra constitución federal y en la de varios estados del país.

Claro está que Chiapas en su momento se sumara a los estados que ya modificaron sus leyes para quitar el fuero, ya que este es un tema de la agenda de la sociedad, por lo que se habla de que en el próximo periodo que iniciara el 1 de octubre y aunque hay varios posicionamientos en esa situación se buscara consensar esta propuesta legislativa, buscando claro este que cuando el desafuero se haga realidad este fortalecido por toda la fuerza política que convergen en esta legislatura

Claro también lo dejo ver el diputado Carlos Penagos cuando al término de la sesión legislativa de clausura del periodo; señalo puntual que en la legislatura hay democracia, hay diversos roles, hay grupos de poder y no se hace consenso y por eso el desafuero aun no e s una realidad, “yo voy a seguir hacia adelante en el tema” vamos contra la impunidad y la corrupción, buscare el consenso a favor.

Pero la verdad en el rostro de muchos de los trabajadores de los medios y de los presentes se veía el desencanto de no haberse alcanzado este objetivo, que hubiese sido histórico y sobre si se aplicaba a la diputada Maria de Jesús Olvera de la fracción parlamentaria del PRI quien trae tras su espalda un buen como de expedientes penales y por varias denuncias por hechos ilícitos de amplio conocimiento.

Ciertamente llegar a validar el desafuero tampoco es como hacer enchiladas, ni nada parecido y si bien debe de llevar tras de sí una serie de consultas con especialistas del derecho constitucional, penal y legislativo, y con la ciudadanía para hacer del desafuero una cuestión de peso legal y con mucha objetividad y sobre todo claridad

Ya que nos debe de quedar claro que la desaparición del fuero de ninguna manera debe convertirse en un circo romano en donde con el simple hecho de doblar el pulgar hacia abajo el político que nos cae mal sea entregado a los hambrientos leones; eso debe de quedar claro, así las cosas.

Josean alejado de chismes y diretes está trabajando en tiempo y forma.

José Antonio Aguilar Bodegas con la finalidad de brindar un mayor fortalecimiento al sector pecuario de Chiapas, tanto el Gobierno del Estado, como la Secretaría del Campo, realizó la entrega de sementales bovinos y ovinos a productores del municipio de Jiquipilas, por un monto de un millón 45 mil pesos, esto en el marco de la Feria Jiquipilas 2017, donde estuvo acompañado de la presidenta municipal, Ana Laura Romero Basurto, el secretario del Campo, hizo entrega de 40 sementales bovinos y 60 sementales ovinos con registro genealógico.

Aguilar Bodegas refrendó la responsabilidad que tiene el Gobernador Manuel Velasco Coello con los ganaderos de la entidad, por lo que le ha dado la instrucción de escuchar y atender sus demandas para darles una respuesta oportuna y eficaz.

“Queremos agradecer el esfuerzo conjunto que ha hecho el Ayuntamiento de Jiquipilas para incrementar el apoyo a los productores de borrego, que es una gran opción y que ahora está siendo dirigido a grupos donde predominan las mujeres que son quienes hacen un gran esfuerzo para sacar adelante la economía de sus familias”, señaló el titular de la Secam.

Asimismo, destacó que en esta feria participan 20 ganaderías, más de 120 animales en exposición, “esto es más de lo que en otras ocasiones se había tenido en ferias anteriores”. Así las cosas.

Entra en receso el Congreso en funciones comisión permanente.

La Mesa Directiva del Congreso del Estado presidida por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, en acto protocolario -previsto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo- instaló la Comisión Permanente con el que dio inicio el Segundo Receso de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura.

Lo anterior, tras haber clausurado previamente el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Durante la última sesión ordinaria del periodo antes señalado, el pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia relativo a la Iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Chiapas.

De la misma forma, la Mesa Directiva puso a consideración del pleno, el dictamen de la Comisión de Vigilancia relativo a la Iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; moción fue aprobada por mayoría de votos.

Por urgente y obvia resolución, se dio lectura y trámite legislativo a la Iniciativa de decreto por el cual se autoriza a los municipios del estado de Chiapas, para que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten el adelanto de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social presentada por el diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, integrante de esta Sexagésima Sexta Legislatura. Así las cosas.

Sesiona también el IEPC

En sesión ordinaria del Consejo General, las consejeras y consejeros electorales del IEPC aprobaron por unanimidad el proyecto de Lineamientos para la designación de presidentes y presidentas, secretarios y secretarias técnicos, así como consejeros y consejeras electorales, de los órganos desconcentrados de este Instituto para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 presentado por la Comisión de Organización Electoral.

En este documento, se establecen los requisitos y el proceso de selección para nombrar a las y los integrantes de los consejos distritales y municipales electorales que serán los encargados de organizar las elecciones para gobernador o gobernadora, diputados y diputadas, así como miembros de los ayuntamientos, señaló el Consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas.

Dichos lineamientos se establecen las etapas del proceso de selección entre las cuales se encuentran: la publicación de la convocatoria, el curso introductorio, el registro de aspirantes, revisión de expedientes, evaluación de conocimientos y aptitudes, valoración curricular, entrevista presencial y aprobación definitiva, añadió el consejero Chacón Rojas.

Municipios y el costal de los cachivaches.

Con el objetivo de promover la sana convivencia social y familiar, el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor invitó a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana en coordinación con el colectivo Tuxtla en Bici al “76 Paseo Nocturno en Bici” que se realizará este sábado primero de julio, para que todos adultos y niños puedan disfrutar… El Gobierno Municipal tiene clara sus prioridades en materia de seguridad pública” aseguró el presidente de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán luego de realizar la entrega de armamento a la Secretaría de Seguridad Pública. “El objetivo es combatir la criminalidad y fortalecer el desempeño de los elementos policiacos, salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes, preservar las libertades, el orden y la paz pública por Tapachula; continuamos trabajando en equipo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por el bien de la ciudad” aseguró Del Toro… victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 9611171419 visita el blog; http://rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http://issuu.com/victormejia