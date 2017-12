Al Son del texto

El Movimiento Ciudadano postula a María Elena Orantes al gobierno del estado de Chiapas, y pugnará porque sea a través, de ser posible, por la vía de la alianza partidista que tiene con Por México al Frente, del que forma parte con el PAN y el PRD, señaló su dirigente nacional Dante Delgado Rannauro.

Sin embargo, los partidos de referencia, tienen acuerdo de apoyarse en lo referente en las federales y la ciudad de México, y en cada entidad se tendrá que trabajar para fortalecer una formula única que para el MC es María Elena Orantes López.

En tanto la única mujer visible a la gubernatura del estado, realiza lo suyo, en medio de todo tipo de ataques y opiniones con mucha carga misógina que denota el cómo se dan las cosas de mala calidad en la política local.

Si a la diputada federal no la quieren en el escenario, que se la ganen a lo derecho como debe ser en las contiendas internas en los partidos y en las coaliciones, y no por medio de una sistemática estrategia de ataques en las redes sociales que destaca por evidente.

Con la resiente renuncia al PRI de José Antonio Aguilar Bodegas, no fueron pocos los que señalaron que se iba por éste frente y hasta por Morena, sin que desde los partidos mencionados se haya dado reacción alguna por su determinación.

Lo que si es cierto es que en el evento de lanzamiento de María Elena Orantes se vio a destacados panistas y perredistas, que de ser cosa contraria no debieron estar ahí.

Falta poco tiempo para que las cosas se definan, mientras pues cada cual hace su trabajo político y en ese sentido María Elena Orantes lleva mucha delantera, y desde luego va a seguir encontrando muros que librar, en una entidad en dónde el empoderamiento de la mujer es más mención que realidad.

Al Son que me toquen

Ya definida la candidatura a la presidencia por parte del PRI, de México Al Frente y desde luego desde hace tiempo, de Morena, PT y PES, vienen en camino nueve entidades incluida Chiapas.

Punteros pues Roberto Albores por el PRI, y Eduardo Ramírez por el PVEM, y ya se definirán quien de ellos si van unidos; a la vista María Elena Orantes por MC y de darse el Chiapas al frente los que se sumen, y todo indica que por Morena Rutilio Escandón.

Faltará ver quienes la buscarán como independientes.

La otra es que una cosa es que los partidos referidos hayan establecidos alianzas en el ámbito nacional, y otra qué determinación al respecto tomen en cada entidad, pues bien pueden ir separados o coaligados con otras siglas distintas al acuerdo nacional, y eso incluye a los municipios.