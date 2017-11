¿Sin doblar las manos?

Mientras siga la polémica de no bajar las manos ante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el posible retiro de Estados Unidos de la negociación, que llegó con posturas definidas, ahora se supone que eso fue desde ambos o, mejor dicho, triple bandos incluyendo a Canadá, en que se respete el libre comercio para “no más aranceles”, y la postura de EU con su “así, no me conviene”, con relación a que no hay equilibrio comercial disparejo al menos con México.

Obviamente las mesas de negociación en cada una les llenan de suspenso que desde luego genera especulación y en algunos casos inestabilidad de variantes de centavos –que en el macro del comercio global se vuelven millones de dólares- en los mercados.

Dicen que de todo esto a frontera sur de México podría verse beneficiada, aprovechando sus coyunturas geopolíticas y ese proyecto de Zonas Económicas Especiales, como lo son que es límite internacional, y que tiene salida al mar, dos aeropuertos internacionales, varias puertas de salida a Centroamérica, y rutas de acceso al centro y sureste del país, ocupando un lugar privilegiado en el continente, con amplias y muy variadas condiciones edáficas que diversifican su capacidad de producción y rentabilidad de la tierra.

Además del plan B, o sea mirara a la cuenca del pacífico, esto es Asía, y Chiapas tiene puerto en ese océano.

Esto sí México se enfoca en ser transfer de lo que se logre en el TCLAN, y se haga resonancia de éste con la parte central e incluso sur del hemisferio, diversificando importaciones y exportaciones hacia esas zonas de América, con las que México puede o debe incrementar sustancialmente su intercambio comercial.

Todo eso en caso aun no prospere el TLCAN.

