Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

Aclaró paradas el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas, sobre una supuesta lista de aviadores que se dieron a conocer el miércoles a través de diversos medios de comunicación.

En un comunicado dirigido a la opinión pública y a los medios de comunicación con fecha 9 de noviembre de 2017, el CECyTE Chiapas asegura que respecto a la publicación de esos documentos (no oficiales) fue cotejada en los archivos que están bajo resguardo de ese Subsistema, y se desprende que NO SON FIDEDIGNOS sino manipulados con la intención de desprestigiar a esa institución y a la persona que lo representa.

Por lo que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas inició una denuncia de hechos ante la representación social del Estado con el expediente RA:4569-101-0101-2017 a fin del esclarecimiento total por el delito de falsificación de documentos y discriminación en los hechos vertidos; anexando a eta denuncia, las auditorias número 042/2015 y 165/2016 que comprenden los periodos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 respectivamente, realizadas por la extinta Secretaría de la Función Pública hoy Contraloría General del Estado de Chiapas.

El CECyTE Chiapas reprueba estos actos que solo están siendo fraguados para entorpecer las labores educativas y que en nada benefician las prioridades del Colegio.

Qué bueno que el Colegio haya decidido poner un hasta aquí a la mala leche de un dirigente que quiere sindicalizar a todos los trabajadores del CECyTE Chiapas, donde habrase visto tal desfachatez.

Ahora los que falsificaron y filtraron a la prensa un documento claramente manipulado tendrán que responder en los Tribunales por haber sorprendido la buena fe de los medios que publicaron.

Con 7 días de anticipación a la fecha pactada el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez abrirá a la circulación el tercer tramo de modernización del boulevard Belisario Domínguez informó Fernando Castellanos Cal y Mayor.

El presidente municipal dijo que están haciendo las últimas pruebas de fraguado, de drenaje y alcantarillado para abrir a la circulación en las primeras horas del viernes 10 de noviembre.

“A partir de mañana vamos a poder circular de manera normal en el tramo que viene desde Ciro Farrera hasta 28 de agosto es un kilómetro de apertura que vamos a hacer puede ser en el transcurso de la madrugada, salimos 7 días antes de lo programado y de lo comprometido”.

Un tema obligado en la charla con el jefe de la comuna tuxtleca es si su administración tiene garantizado el pago de aguinaldos, “Que pena que los agoreros del desastre den esta noticia año con año, de que no pagaremos aguinaldos, y es una desgracia que tenga que salir siempre a desmentir este rumor, quiero decir que el no pagar los aguinaldos es imposible, porque es un derecho y una obligación. Así que todos los trabajadores de mi ayuntamiento pueden estar con la certeza y tranquilidad que como todos los años habrá el pago puntual de los aguinaldos”.

Pidió no dejarse llevar por rumores y en cambio estar atentos a los comunicados oficiales, “Creo que la tarea que llevamos y que, así como tenemos cosas complicadas también llevamos más logros ello causa nerviosismo en algunos en que las cosas nos salgan bien y que lo que se compromete se cumple”.

Un abrazo solidario y pronta resignación a los familiares del doctor Ricardo Cruz Coello, ex dirigente del sindicato de burócratas del periodo 2007-2013 que ayer dejó de existir. Descansa en Paz amigo.

El pleno de la LXVI en el Congreso del Estado aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la Iniciativa de decreto por el que se crea la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y Administración Municipal del estado de Chiapas.

Hay que recordar que la iniciativa fue propuesta por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar presidente de la Junta de Coordinación Política, y que contó con el respaldo de los diferentes Grupos Parlamentarios que integran la Sexagésima Sexta Legislatura al considerarla un tema de vanguardia que permitirá contar con un marco jurídico que ayude en el desempeño de las funciones de la autoridad municipal.

A cuatro días de que el ISSSTE activó atenciones en el nuevo hospital de Tuxtla Gutiérrez se han ido consolidando los servicios de salud a sus derechohabientes informó José Reyes Baeza Terrazas.

El director general del ISSSTE dijo que en este mes será inaugurado el hospital moderno de 140 camas con 38 especialidades por el Presidente Enrique Peña Nieto, ”Ya nos mudamos al nuevo hospital como bien lo dices estamos atendiendo urgencias, consulta externa estamos a punto de aperturar las primeras 30 o 35 camas hospitalarias, quirófanos, en fin pero ya estamos dentro del hospital vamos a hacer un recorrido, para preparar los detalles para la próxima inauguración del Presidente de la República que esperemos sea en una o dos semanas más”.

La Armada de México, la Secretaria de Protección Civil del Estado continúa con la búsqueda de dos pescadores que partieron mar adentro de la Bahía Paredón el pasado 29 de octubre informó José Elías Morales Rodríguez.

El director de Administración de Emergencias de la Secretaria de Protección Civil aclaró que la desaparición los dos pescadores Otoniel Zárate Domínguez de 24 años de edad y Samuel Gutiérrez Moguel de 30 años de edad es muy aparte de los 4 rescatados a 220 millas náuticas encontrados por un Buque Mercante, ”Los cuales no coinciden con los compañeros que estamos buscando todavía, que aún sigue la búsqueda vía marítima y aérea de los otros dos pescadores que se encuentran todavía en calidad de desaparecidos en altamar aún no han sido localizados si tenemos la información como te vuelvo a repetir de 4 que fueron integrados a su comunidad de Paredón pero no son las personas que estamos buscando”.

El director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, un panista de nombre Saraí y el administrador del SMAPA un tal Jonathan deben dar la cara y salir a los medios a decir y explicar el por qué hay problemas en el abasto del agua en algunas colonias de la capital chiapaneca.

Considero que todas las brasas no deben recaer en Fernando Castellanos Cal y Mayor a quién se le carga el muertito de todos los males que vive la población capitalina.

Si no sirven, si tienen miedo deben ahuecar el ala y renunciar a sus puestos antes de que su amigo les pida la renuncia.

En lo personal han sido muchas veces que he solicitado entrevistas y el mismo número de veces me han mandado al carajo, se sienten muy chingones, son muy pendientes o vaya usted a saber qué pasa por sus cabezas del director de Smapa y el administrador el chiste es que de los dos no se hace uno y si encima el área de difusión no se aplica párele de contar.

Señores son servidores públicos, deben estar preparados para informar y no quedarse como mudos, demuestran incompetencia y ponen en mal a su patrón que es el que da la cara e informa.

Ayer platique con Fernando Castellanos y nos respondió sobre la falta de suministro de agua, “Quiero precisar porque ha habido problemas a los que teníamos normalmente, una porque estamos haciendo una reparación integral con la CONAGUA de la potabilizador pájaro, lograremos que esta planta nos genere en su máximo tope de distribución hasta 700 litros por segundo, lo que nos va ayudar a toda la zona sur”.

Además, dijo que están por arreglar 7 bombas de Ciudad del Agua, “Estas tienen capacidad de bombear hasta quinientos litros por segundo y estamos a unos días de recuperar dos bombas que habían tenido fallas electromecánicas que nos habrán de nivelas mil litros por segundo”.

El edil nos informó que en unos quince días dará un anuncio importante sobre el tema, “Con estas reparaciones que estamos haciendo dejaremos con el máximo histórico de distribución de agua que haya tenido la ciudad por lo menos en la última década, hoy estamos sufriendo esa escases porque se están haciendo trabajos bastante costosos e integrales tanto en el sistema de Pájaros como en Ciudad del Agua”.

