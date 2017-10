Amplían plazo para integrar los consejos distritales y municipales

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas, aprobó por unanimidad, el segundo periodo de registro para participar en el proceso de designación de Consejeras y Consejeros Distritales y Municipales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en donde se elegirá a Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales, así como miembros de Ayuntamiento en la entidad.

El Consejero Presidente, Oswaldo Chacón Rojas, informó que los interesados podrán acudir a la sede más cercana y presentar sus documentos, previo registro en línea dos días antes, a través de la página www.iepc-chiapas.org.mx, para participar como Consejeras o Consejeros Presidentes; Consejeras o Consejeros Electorales Propietarios; Consejeras o Consejeros Electorales Suplentes y Secretarias o Secretarios Técnicos.

Explicó que la convocatoria tiene un plazo de 11 días, que va del 4 al 15 de octubre del presente año, en horarios de atención en sus 11 sedes, de 9:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo.

“Hacemos un llamado a las y los chipanecos a participar en éste proceso democrático, es importante que se inscriban y formen parte de estos Consejos. Para garantizar la participación de la ciudadanía se aprobó un plazo de 11 días más, para que queden integrados los Consejos en los 24 Distritos y 123 Ayuntamientos”, aseveró.

Es importante resaltar que en ésta convocatoria, se integran los municipios de Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro.

-UBICACIÓN DE LAS SEDES

Tuxtla Gutiérrez: Avenida Bugambilias No. 245, Fraccionamiento Primavera, (21ª Sur, entre 1ra y 2ª Poniente), Código Postal 29066.

San Cristóbal de Las Casas: Avenida Belisario Domínguez No. 24-A, entre calle Doctor Navarro y Ejercito Nacional, Colonia Centro, C. P. 29200.

Tapachula, Comitán de Domínguez, Palenque, Yajalón, Mapastepec, Bochil, Villaflores, Motozintla y Pichucalco: en Casa de La Cultura de cada municipio.

Es importante, que además de cumplir con los requisitos que establece la convocatoria, tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

-La constancia de residencia expedida por autoridad municipal, debe contener el dato de residir mínimo 3 años en el municipio o distrito que participas.

-Después que se haya realizado el pre-registro en línea, se cuenta con dos días hábiles, para acudir a la sede más cercana y concluir el registro a través del cotejo de documentos. (Si no pudiste registrarte en línea, acude con tus documentos a la sede más cercana).

-Asistir con los documentos debidamente escaneados a las sedes establecidas, para facilitar el registro. (Si no puedes escanear, acude a la sede con tus documentos para apoyarte con el escaneo).

-Verificar que el resumen curricular no contenga datos personales (dirección, teléfono, CURP, clave de elector) para reserva de tus datos, puesto que es un documento que será publicado.

Finalmente, el Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas, destacó que los formatos de inscripción podrán ser descargados a través de la siguiente liga: www.iepc-chiapas.org.mx/convocatoria-odes-2017-2018.

Durante la Sesión de Consejo General, tomaron protesta propietarios y suplentes, representantes de los partidos políticos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, Mario Cruz Velázquez; Lázaro Pech López; José Francisco González González y Jorge Ameth Pérez Córdova, respectivamente.

