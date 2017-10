Putin advierte que Corea del Norte ya tiene fabricada una bomba atómica

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió ayer contra un posible “ataque total” para desarmar a Corea del Norte al considerar que no hay seguridad de que sea efectivo dado el hermetismo del régimen comunista.

“Vamos a hablar con claridad. ¿Se puede asestar un ataque total? Se puede. ¿Lograría su objetivo? No se sabe. Y es que, seguramente, nadie sabe lo que hay y dónde. Nadie lo sabe al cien por ciento. Es un país cerrado”, dijo Putin durante la Semana de la Energía Rusa.

Destacó que “hubo un momento en que, en principio, acordamos con Corea del Norte que asumiría ciertos compromisos: suspender su programa nuclear militar”.

“No había que haber bloqueado, literalmente sólo una semana después, las cuentas bancarias norcoreanas. ¿Para qué había que provocarles? Ellos se salieron definitivamente de todos los acuerdos y comenzaron a desarrollar sus programas nucleares y de misiles”, dijo.

En consecuencia, agregó, “ahora tenemos lo que tenemos: una bomba de hidrógeno, en vez de una atómica”, y “en vez de simplísimas piezas de artillería, ahora tienen misiles de 2.700 kilómetros de alcance y de hasta 5.000 kilómetros”.

“¿Acaso esa es la vía capaz de solucionar el problema? No. Nosotros vemos que ocurre todo lo contrario”, señaló.

Putin recordó que el fallecido líder norcoreano Kim Jong-il ya le dijo en 2001 que Pyongyang tenía armas nucleares y que podían alcanzar Seúl con ayuda de simples sistemas de artillería.

“Aquellos que intentan hablar con Corea del Norte desde una posición de fuerza sólo refuerzan al régimen norcoreano”, comentó.

Y resaltó que el polígono militar en el que los norcoreanos hacen ensayos nucleares y con misiles se encuentra a unos 200 kilómetros de la frontera rusa, lo que preocupa al Kremlin no menos que a la Casa Blanca, “si no más”.

“La retórica de ambas partes debe disminuir. Hay que encontrar una vía de diálogo directo entre EU y Corea del Norte, y entre ésta y el resto de países de la región. Sólo así se podrá encontrar una solución aceptable y equilibrada”, apuntó.

Al tiempo, asimismo condenó las acciones de Corea del Norte dirigidas a violar los acuerdos contemplados en las correspondientes resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

También aseguró que “prácticamente” no hay intercambios comerciales entre Moscú y Pyongyang, y estimó en 40.000 las toneladas de crudo que Rusia suministra a ese país cada trimestre. (Fuente/Efe)

