Rumbo político

Eduardo Ramírez Aguilar lo quieran o no lo quieran sus muy gratuitos detractores; es un político de nuevo cuño que le está dando un nuevo rostro a la política local y está demostrando con sus innovaciones a la misma que la política está cambiando para el bien del pueblo y de la misma política que tanto ha caído.

Sabedor de que la política es noble tarea cotidiana, Ramírez Aguilar al igual esta consiente que en política; lo importante es convencer, persuadir, no improvisar, de ahí que ahora con un nuevo discurso se acerca a la ciudadanía de ahí que en su reciente informe en esta ciudad capital que congrego a un buen número de ciudadanos chiapanecos llegados de todos los rincones del estado ahora si por voluntad propia y no con los clásicos acarreados de tortas y refrescos.

Y es que como bien lo señalo el también conocido como Jaguar Negro que en esta Legislatura Chiapas hablara y ha hablado; al darle voz a la gente, para que plantee explique y exprese no sólo sus necesidades y preocupaciones, sino también sus aspiraciones y sus sueños, de tal manera que todos se vean reflejados en un nuevo Marco Jurídico, más ciudadano, más democrático y más entendible por todos los sectores de la sociedad.

Con un nuevo discurso más cercano a la gente que hay que decirlo al fin entiende lo que los políticos quieren decir Ramírez Aguilar marco la nueva línea de lo que será la política del hoy y del futuro; con la iniciativa de los Gobiernos de Coalición, lo que significa abrir paso a la pluralidad y al equilibrio de fuerzas políticas, en la toma de decisiones del Gobierno entrante en el 2018, para hacer un Estado más democrático y claro está más cercano a la gente.

Conozco de hace muchos años a Eduardo Ramírez Aguilar se dé su afán de hacer bien las cosas, de sus orígenes a los que nunca ha negado por eso creo que el prototipo de político que en algún discurso planteo don Jesús Reyes Heroles “La política demanda pasión, pero, a la par, mesura, sosiego interno, dominio de sí mismo, para no intentar dominar a otro u otros; aspirar a dominar las cosas y no a los hombres”. Así es hoy el famoso Jaguar Negro, hombre orgullo de su pasado, firme en el presente y con un futuro que lo liga con Chiapas todo, al tiempo.

Eduardo Ramírez es sin duda un joven político que cree en un cambio, pero no del poder, de las instituciones o de los partidos; si no de un cambio que viene de abajo, de la sociedad, de los ciudadanos.

Si generamos un cambio que empiece con uno mismo, un cambio que empiece en nuestra propia conciencia, comenzaremos a hacer las cosas diferentes y muy pronto también tendremos una sociedad diferente de eso no hay duda; así las cosas.

El que persevera alcanza y sin duda Ricardo Monreal Ávila, aspirante a gobernar la ciudad de México sabe de eso, por eso solicitó formalmente al dueño de Morena reponer la encuesta para definir al coordinador de organización en la Ciudad de México para el proceso electoral del 2018.

El zacatecano jefe delegacional presentó la petición a través de un documento dirigido a la secretaria general del partido, Yeidckol Polevsky, el cuál fue entregado por su asesor político, Alejandro Rojas aquel que lo metió en Broncas en el pasado proceso electoral en el estado de México

“Como es del conocimiento general, he formulado de cara a la opinión pública dos propuestas que serían de gran ayuda para transparentar y legitimar la selección del Coordinador de Organización de Morena para la Ciudad de México” afirma el también ex senador priista quien aún no asimila su derrota ante la esposa de Carlos Imaz aquel que hace unos años cuando gobernaba la ciudad de México Andrés Manuel López Obrador fue acusado luego de salir en un video recibiendo una fuerte cantidad de dinero situación que lo alejo de la política pero no a si a su mujer .

Lo cierto es que MORENA se oscurece y es una de sus principales cartas como Ricardo Monreal el que le causa sombra, veremos qué pasa, así las cosas.

Al encabezar la inauguración del proyecto de renovación del Mercado San Juan, el presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor, detalló que con el impulso a la economía de quienes trabajan en los centros de abasto de la capital, Tuxtla Gutiérrez dio un paso adelante… En sesión ordinaria el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor realizó la toma de protesta de Magda Elizabeth Jan Argüello como actual secretaria general del Ayuntamiento. El nombramiento se realiza al concluir el período de Gloria Luna Ruíz, quien hasta el día 31 de agosto fungía como titular de la Secretaría General… Con el objetivo de intercambiar experiencias nacionales e internacionales en el avance del goce y ejercicio de los derechos humanos, el presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, participó en los trabajos del Foro Internacional “El Municipio y los Derechos Humanos”, efectuado en el auditorio Jesús Reyes Heroles del Conjunto Bucareli de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Así las cosas.

Con el objeto de defender y proteger el salario de los trabajadores ante los préstamos que los bancos ofrecen desde los cajeros automáticos, se solicitó al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros regulen los términos y condiciones en que se ofrecen y otorgan los créditos.

El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason informó del llamado para que los créditos de nómina cumplan con las disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Advirtió que los préstamos son un producto muy socorrido por los trabajadores ya que sacan de apuros a cualquiera, pero, a la vez, son arma de doble filo que pueden ocasionar que la gente se endeude más. Sobre todo, si en las pantallas de los cajeros automáticos donde se ofrecen los créditos no se brinda más información sobre las tasas de interés que se cobrarían, las comisiones, los plazos, los montos de pago, las posibilidades de prepago, las penalizaciones, la contratación de seguros asociados al crédito y otros servicios adicionales…. Como parte de los festejos del Día del Abuelo, la presidenta del DIF Tapachula, Marisol Cajica de Del Toro coronó a Martha Julia Melgar Montesinos como la Reina de Oro y a Samuel Montesinos Vázquez como el Rey de Oro 2017. Mediante la rosa de la suerte, la representante de la Casa Hogar del Adulto Mayor del DIF logró coronarse este año como la Reina de Oro, concurso que nace con el propósito de rendirles un homenaje a los adultos mayores y reconocer su belleza interior…