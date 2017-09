No fue cierta la versión de que la emergencia en Chiapas y Oaxaca disminuía ante la demanda enorme que se registró en la Ciudad de México y estados vecinos, por los efectos de un temblor menor, pero de mucho mayor impacto en todo sentido en esa región centro del altiplano.

Por lo que sea y las explicaciones que den los especialistas, el caso es que construcciones nuevas y ya de medio siglo se derrumbaron sobre sí mismas causando decesos y de más de cincuenta estructuras, aun en cinco se buscaban sobrevivientes la tarde de ayer, aunque con pocas esperanza.

En torno a Chiapas se supone que las labores de reconstrucción iniciarán en breve, pues no son pocos los que están casi a la interperie y azotados por la lluvia y viento frío, en especial en la sierra chiapaneca, cuya situación no se conoce a precisión, salvo los partes oficiales ante la ausencia en la zona de medios de comunicación, por el difícil acceso.

Autoridades de Protección Civil reportan, contabilizan hasta anoche a las 19:00 horas, 324 personas fallecidas en todo el país, luego del sismo magnitud 7.1 escala Richter del martes 19 de septiembre.

Con relación al del 7 de septiembre, no ha habido más que los 65 relacionados con la fecha, y así posiblemente quede pues no hay heridos del sismo reportados como graves, aparte de que la entidad ha reportado cobertura constante en el flujo de ayuda, lo cual es bueno, en una solidaridad local que no se destaca tanto como la del centro del país, a lo mejor por que la cosa no es tan grave, pero sí de reconocerse.

