Suman 10 mil escuelas dañadas por sismos: Nuño

Ciudad de México l El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informó que hasta este momento son 10 mil las escuelas dañadas en los estados que fueron afectados por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre.

Además, señaló que 400 de estos planteles serán reconstruidos en su totalidad.

En entrevista, luego de visitar la escuela secundaria diurna 263 Deporte para Todos, el secretario Nuño dijo también que están garantizados los recursos económicos, que podrían llegar a cuatro mil millones de pesos.

Nuño, acompañado por mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina Armada de México, destacó que la dependencia decidió revisar las condiciones de todos los plantes escolares de la Ciudad de México y de las zonas afectadas por los dos sismos.

Primero en un encuentro que los funcionarios tuvieron con la comunidad escolar de la secundaria, y luego en una breve conferencia, el secretario Nuño reveló la cifra de los planteles afectados con algún tipo de daño, tanto en la ciudad de México como en otras entidades del país.

“Afortunadamente la mayoría de los daños son menores pero sí tenemos cada vez un número mayor, cerca ya de 400 escuelas que vamos a tener que reconstruir totalmente”, dijo.

Precisó el funcionario que el retorno a clases será paulatino, por lo que a las 103 escuelas que esta mañana regresaron a clases, diariamente se incorporarán otras más. En este sentido, informó que la Secretaría de Educación Pública, a través de su página Web y de sus redes sociales, notificará las escuelas que ya cuenten con su dictamen de seguridad estructural, y que regresarán a clases al día siguiente.

Consideró que no se perderá el ciclo escolar, porque los alumnos de escuelas con daños mayores serán reubicados en planteles cercanos o en aulas temporales.

Pero reiteró que aquellas escuelas que no cuenten con el dictamen de seguridad estructural no podrán regresar a clases, “porque lo más importante es la seguridad de maestros y alumnos, lo que además da tranquilidad a los padres de familia”.

En el caso específico de la Ciudad de México, citó que ya hay 60 cuadrillas que visitan las escuelas con el objetivo de revisar sus estructuras y su condición tras los sismos. En caso de que no presentan problema alguno, será expedida y entregada a las autoridades el Dictamen de Seguridad Estructural para que puedan reiniciar labores.

“Seguimos trabajando con los trabajos e informaremos a las 17:00 horas cuáles son las escuelas que mañana (martes) podrán regresar a clases”, señaló.

Durante la visita al plantel, ubicado a un costado del Plan Sexenal, muy cerca del Metro Popotla, el secretario Nuño estuvo en la honores a la Bandera y se guardó un minuto de silencio por las personas que fallecieron por el sismo del 19 de septiembre.

En la Ciudad de México ayer reiniciaron labores en sólo 103 planteles de las 9 mil escuelas que se hallan aquí. (Fuente/La Jornada)

